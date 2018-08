Tizenhat év után véget érhet a zeneterror Párkányban

A háztulajdonos figyelmen kívül hagyta a legfelsőbb bíróság döntését is, amely megtiltotta számára a zene hangos hallgatását"

A nőt rendőrök hétfőn kihallgatásra rendelték be, majd zaklatás bűntette miatt előállították és kezdeményezték vizsgálati fogságba helyezését.- számolt be róla a Markiza TV.A nő jelenleg egy rendőrségi cellában vár a felülvizsgálatot végző bíró döntésére arról, hogy vizsgálati fogságba kerül-e vagy szabadon engedik. Renáta Cuháková, a Nyitrai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője szerint bűnössége esetén hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.A lap arról is beszámolt, hogy a nő nem a házban él.Az operarészlet egyébként Guiseppe Verdi Traviatájának egyik áriája volt Plácido Domingo előadásában. A nő a négyperces áriát reggel 6 és este 22 óra között megállás nélkül, hangszórókon újra és újra lejátszotta 16 éve minden egyes nap. Elmondása szerint azért tett így, mert zavarta szomszédja kutyájának ugatása, amely egyébként már régóta nem is él.Ezt követően bő egy évre a "zenélő ház" elhallgatott,, melyet a járási és a kerületi bíróság is jóváhagyott. A döntés mégsem volt jogerős, mert a nő fellebbezett, így 2017 szeptemberében újra megszólalt a recsegő hangszóró.