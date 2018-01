Tíz év alatti kislányokért fizetett egy amerikai férfi, hogy megerőszakolja őket

Életfogytig tartó börtönbüntetést szabtak ki egy amerikai férfira Kaliforniában kedden, mert gyermekeket vásárolt a Fülöp-szigeteken szexuális célokra.

A sacramentói, 57 éves Michael Carey Clemans rendszeresen járt a Fülöp-szigetekre, s ott egy helyi asszony közreműködésével 7-8 éves gyereklányokat erőszakolt meg.



Clemans, miután leszerelt a hadseregtől, két évig dolgozott Thaiföld fővárosában, Bangkokban egy kis légitársaság pilótájaként. Visszatérve az Egyesült Államokba az édesanyjával élt együtt, és ettől kezdve - ahogyan az ügyben ítélkező bíró, John Mendez fogalmazott: kettős életet élt. Évente hétszer-nyolcszor utazott a Fülöp-szigetekre.



2014-ben megállapodott egy helyi asszonnyal, és 6000 dollárt küldött neki profi fotófelszerelések vásárlására. Megbízta őt: keressen kislányokat, mezítelenül fotózza le őket és a képeket küldje el neki Sacramentóba, hogy kiválaszthassa, legközelebbi utazása alkalmával melyiküket erőszakolja meg.

Ragaszkodott hozzá hogy árva gyermekeket, tájfunok áldozatait vagy más, nagyon is sebezhető kislányokat keressen. Egy másik nőnek azért fizetett, hogy hivatalos dokumentumokkal átmeneti időre ellássa a kislányok gyámjának szerepét.



Az amerikai nyomozóknak sikerült három áldozatot megtalálniuk. A bűncselekmények elkövetésekor 7, 9 és 10 évesek voltak. Mindhármukat az Egyesült Államokba vitték, és tanúvallomást tettek a sacramentói szövetségi bíróságon.



A nyomozás során kiderült az is, hogy Clemans mintegy 50 olyan emberrel állt kapcsolatban, aki pornográf gyermekfotókat terjesztett.



Vádbeszédében az ügyész emlékeztetett rá, hogy az elmúlt négy évben egyedül Kalifornia középső vidékein mintegy 40 amerikai állampolgárra szabtak ki 15 évig tartó vagy ennél is hosszabb börtönbüntetést gyermekpornográfia miatt.



Michael Carey Clemans ügyvédje enyhítést kért, arra hivatkozva, hogy védence büntetlen előéletű, elismerte bűnösségét és együttműködött a nyomozó szervekkel. Az ítélet kihirdetésekor John Mendez bíró hangsúlyozta: a vádlott " elvette az áldozatok gyermekkorát", és "rendkívül veszélyes ember".