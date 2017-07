Tisztázná magát a Trump fiával találkozó orosz ügyvédnő

Kész vallomást tenni az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága előtt Natalja Veszelnyickaja orosz ügyvédnő, aki sajtóhírek szerint azt ígérte ifjabb Donald Trumpnak, Donald Trump amerikai elnök fiának egy tavalyi találkozójukon, hogy terhelő dokumentumokat bocsájt rendelkezésére édesapja választási ellenfeléről, Hillary Clintonról - közölte hétfőn az ügyvédnő az orosz RT televíziós csatornának adott interjújában, amelyről a hírügynökségek kedden számoltak be.



A találkozó híre hatalmas botrányt váltott ki az amerikai médiában, a történetet az amerikai elnök egy múlt heti Twitter-bejegyzésében "a politikatörténet legnagyobb boszorkányüldözésének" nevezte, valamint dicsérte a fiát "nyitottságáért" és "ártatlanságáért".



Az RT csatornának adott interjújában Veszelnyickaja kijelentette, hogy a botrány mögött szerinte William Browder, a Hermitage Capital amerikai befektetési alap volt vezetője áll. A brit férfit - aki 2005-ig Putyin támogatójának számított - 2005-ben kiutasították Oroszországból, és adócsalás miatt Moszkvában 2013-ban távollétében 9 évi szabadságvesztésre ítéltek.



Veszelnyickaja azt állította, hogy Browder és "csapata" adatokat gyűjtött róla és családjáról, amiket később megosztott az Egyesült Államok külügyminisztériumának képviselőivel. Az orosz ügyvédnő meggyőződése, hogy a róla gyűjtött és megosztott információkat "elferdítették", ezért jelezte, hogy kész tisztázni magát az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága előtt a találkozó ügyében.



Az amerikai elnök legidősebb fiának múlt héten nyilvánosságra hozott levelezése azt tanúsítja, hogy ifjabb Donald Trump tavaly júniusban, az apja elnökjelöltté választása utáni napokban abban a tudatban találkozott Veszelnyickajával, hogy a nő terhelő információkat adhat át neki apja választási ellenfeléről, Hillary Clinton demokrata párti elnökjelöltről. Az NBC korábbi híradása szerint a találkozón jelen volt Jared Kushner, az amerikai elnök veje és Paul Manafort, Trump korábbi kampányfőnöke is.



Az orosz ügyvédnő később tagadta, hogy terhelő dokumentumai lettek volna a demokrata elnökjelöltről és azok átadását ígérte volna. Az NBC korábbi beszámolójában azt is megemlítette, hogy Veszelnyickaja egy interjúban tagadta, hogy bármi köze lenne a Kremlhez, és határozottan állította, hogy a találkozón az Oroszország elleni amerikai szankciókról akartak beszélni, nem pedig az amerikai elnökválasztási kampányról.



Az orosz vezetés tagadta, hogy tudott a tavaly nyári találkozóról.