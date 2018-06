Timmermans sürgős cselekvésre szólította fel a lengyel hatóságokat

A jogállamiság lengyelországi helyzete már sokadszor volt napirenden szerdán az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.



Felszólalásában Timmermans elmondta, noha történtek előrelépések az utóbbi hónapokban, számos kulcsfontosságú ügy még megoldásra vár, ilyen például az is, hogy a vitatott lengyel igazságügyi reform keretében 65 évre csökkentik a legfelsőbb bíróság mostani tagjaira vonatkozó nyugdíjkorhatárt, így a 72 bíró közül 27-nek nyugdíjba kell vonulnia július 3-án.



"Elengedhetetlen, hogy a lengyel kormány sürgősen, még július 3. előtt rendezze a legfelsőbb bíróság tagjainak helyzetét" - figyelmeztetett a holland alelnök.



"A visszafordíthatatlan károk kockázata továbbra is teljes mértékben fennáll" - fogalmazott.



Mint mondta, az április óta elfogadott jogszabályi változtatások még nem elegendőek ahhoz, hogy eloszlassák a jogállamiság súlyos megsértésének kockázatát.



Timmermans arról számolt be, hogy hétfőn Varsóba látogat, ahol a kabinet képviselőivel fog egyeztetni, még mielőtt az uniós tagországok szakminisztereinek június 26-i ülésén ismét napirendre tűzik a témát. Korábbi tájékoztatás szerint a tanács ekkor dönthet a további lépésekről a lengyel jogállamiság ügyében.



Hozzátette, az Európai Bizottság az előző héten kezdeményezte a lengyel kormány hivatalos meghallgatását a tagállamokat tömörítő tanácsnál az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti jogállamisági eljárással összhangban.



A lengyel parlament áprilisban megszavazta az Európai Bizottság által vitatott bírósági törvények egyes módosításait, a kormánypárt szerint ezzel eleget tettek a brüsszeli ajánlások egy részének.



Az Európai Bizottság a jogállamiság rendszerszintű megsértésének kockázata miatt tavaly decemberben megindította az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, eddig példátlan eljárást Varsóval szemben.



A hetes cikk olyan, többlépcsős eljárást tesz lehetővé, amely - az uniós alapértékek súlyos és módszeres megsértése esetén - végső esetben akár az érintett állam szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat, ehhez azonban az összes többi tagország egyhangú támogatására van szükség, amit szakértők szinte kizártnak tartanak.



Az utóbbi években sok bírálat érte a lengyel kormányt, elsősorban amiért sokak szerint csorbítani kívánja az igazságszolgáltatás függetlenségét.