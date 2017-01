Tilikum a nézők szeme láttára ölte meg gondozóját

Elpusztult Tilikum, a kardszárnyú delfin, amely 2010 februárjában a nézők szeme láttára megölte gondozóját az orlandói SeaWorld delfináriumban - jelentette be pénteken a floridai intézmény.



Az állat halálának pontos oka nem ismert, az élménypark egyelőre csak azt közölte, hogy a hatalmas tengeri emlősnek egy ideje már súlyos egészségi problémái voltak, például makacs bakteriális tüdőfertőzése.



Tilikum életkorát 36 évre becsülték, ez közel áll a gyilkos bálnaként is emlegetett kardszárnyú delfin hímjeinek esetében várható maximális élettartamhoz. A delfinárium legtermékenyebb hímje volt, 14 borjút nemzett.



Az öt és fél tonnás, csaknem hétméteres tengeri emlős a legnagyobb, fogságban levő kardszárnyú delfin volt a világon. Neve csinuk indián nyelven barátot jelent.



A 2010. február 24-i balesetben a gondozó éppen befejezte előadását arról, hogy a közönség milyen bemutatót fog látni, amikor az orka váratlanul előbukkant a vízből, megragadta az oktatót a hajánál fogva és ide-oda csapkodta, majd lehúzta a mélybe. A helyszínre érkező mentősök már nem tudták megmenteni a 40 éves veterán trénernő életét.



Az élménypark állatgondozóinak egykori vezetője, Thad Lacinak szerint a delfin valószínűleg csak játszani akart a gondozójával, minden bizonnyal játéknak hitte a tréner hosszú lófarkát. Lacinak úgy vélte, hogy a tréner, bár egyike volt a legjobbaknak, végzetes hibát követett el, amikor lefeküdt a 6,7 méteres állat elé, ráadásul úgy, hogy szája elé lógatta lófarkát.



A gyilkos bálna az Izland körüli vizeken született, és kétéves lehetett, amikor 1983-ban fogságba került. Tilikum 1991-ben Kanadában két másik nősténnyel együtt már megölt egy 20 éves, részmunkaidőben trénerként dolgozó biológia szakos diákot, amikor az belecsúszott a medencébe. Az emlős magával ragadta a diákot, aki a víz alatt, az állat szájában halt meg. A kanadai Sealand of the Pacific élményparkot a következő évben bezárták, Tilikum akkor került Floridába.



A SeaWorldben szörnyű haláleset történt 1999-ben is, amikor egy férfit, aki egy este zárás után a parkban maradt, másnap reggel meztelenül, holtan találtak. A férfi nyilván együtt akart úszni a kardszárnyú delfinnel. Fürdőnadrágja a medencében volt, testén karcolások látszottak, az állat valószínűleg végighúzta a medence alján.



A hozzá köthető három halálos baleset ellenére Tilikumtól nem váltak meg, mert túl régóta volt fogságban ahhoz, hogy vissza lehessen engedni a tengerbe. A 2010-es tragédia után azonban állatvédők kampányt indítottak a tengeri emlősök fogságban tartása ellen, e célból Blackfish - Egy kardszárnyú delfin története címmel nagy figyelmet keltő dokumentumfilmben is feldolgozták Tilikum történetét. A film azzal érvelt, hogy fogságban a kardszárnyú delfinek agresszívvá válnak az emberrel és egymással szemben.



E kampány is közrejátszott abban, hogy a SeaWorld tavaly márciusban bejelentette orkatenyésztő programjának és a gyilkos bálnák akváriumi showműsorban való szerepeltetésének befejezését.