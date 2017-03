Theresa May: nincs visszaút, az Egyesült Királyság kilép az EU-ból

K&H-elemző: tovább gyengülhet a font a Brexit miatt



Tovább gyengülhet a font a Brexit miatt, a brit gazdaság számos területére kedvezőtlen hatása lehet a kilépésnek - közölte a K&H Bank szerdán az MTI-vel.



A közlemény idézi Németh Dávid vezető makrogazdasági elemzőt, aki elmondta, a Brexit szerdai bejelentése után a font gyengült az euróval szemben, és a következő hetekben is gyengülő pályán maradhat.



Hozzátette, a piacok számítottak a bejelentésre, ezért az nem okozott komolyabb kilengéseket, de a Brexit miatt a lakossági hitelfelvétel csökkenhet és a bizalom kedvezőtlen irányba változott.



Németh Dávid figyelmeztetett: a lépés a beruházásokat és a munkaerőpiacot is rosszul érintheti, ráadásul több óriáscég fontolgatja, hogy Nagy-Britanniában működő központját más uniós országba telepíti.



Az elemző szerint a Brexit hatásait akkor lehet majd alaposabban felmérni, ha létrejön a megállapodás az EU és Nagy-Britannia között a kilépés feltételeiről.

Az Európai Unió mindent megtesz azért, hogy fair és konstruktív legyen a brit uniós tagság megszüntetésről (Brexit) rövidesen kezdődő tárgyalási folyamat - jelentette ki Angela Merkel német kancellár szerdán Berlinben.A kancellár a brit távozási szándék hivatalos bejelentése után tett nyilatkozatában kiemelte: Theresa May-jel kedden telefonon folytatott megbeszélésén a brit kormányfő biztosította arról, hogy London is méltányos, és az együttműködés elvén alapuló tárgyalásokra törekszik.Az Európai Unió "történelmileg egyedülálló sikertörténet", és ezen nem változtat, hogy elveszíti Nagy-Britanniát, egy "fontos és erős tagját" - szögezte le Angela Merkel.A Brexit-tárgyalások első szakaszában a tagság megszüntetésének feltételeit kell kidologozni, a második szakaszban pedig az EU és Nagy-Britannia jövőbeni viszonyrendszerét kell kialakítani. Az a legfőbb cél, hogy szoros partneri kapcsolat alakuljon ki, és az uniós tagság megszüntetése a lehető legkevésbé érintse a Nagy-Britanniában élő uniós állampolgárokat - mondta a német kancellár.Kiemelte, hogy az EU-t és Nagy-Britanniát közös értékek kötik össze. Ezekre az "értékekre és méltányos szabályokra építve a jogok és kötelességek kiegyensúlyozott rendszerét lehet felépíteni" - tette hozzá Angela Merkel.Hangsúlyozta, hogy a tárgyalási folyamat során meg kell őrizni az Európai Unióban maradó 27 tagország egységét.A kancellár a pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakciójának egy más ügyben - Innováció, növekedés, jövő címmel - tartott konferenciáján elmondott beszédében kiemelte: a német kormány felkészült a Brexit-tárgyalásokra, és ugyan soha nem akarta, hogy Nagy-Britannia távozzon az EU-ból, tiszteletben tartja a brit választók döntését és igyekszik optimális megoldást találni az egyeztetések napirendjére kerülő kérdésekre.A Bild című német lap szerdán egy nem nyilvános kormányzati elemzésre hivatkozva azt írta, hogy a berlini vezetés hónapok óta készül a tárgyalások megindulására. A munkát a külügyminisztérium irányítja, de a német főtárgyaló a kancelláriáról érkezik, a kormányfői hivatal Európa-politikai osztályának vezetőjénél, Uwe Corsepius-nál futnak majd össze a szálak, akit Angela Merkel bizalmasai között tartanak számon.A német tárgyalási stratégia első számú eleme a huszonhetek egységének megőrzése, ezért nem lehet szó "különmegállapodásokról" Nagy-Britannia és egyes uniós tagországok közök. Ezt feltétlenül el kell kerülni, különben a Brexit ügye megosztja az EU-t.A Bild szerint a külügyminisztérium és az Európai Bizottság egyaránt azzal számol, hogy a tárgyalásokra rendelkezésre álló idő valójában nem 24, hanem csak 15 hónap, mert a folyamatban az Európai Parlament (EP) is részt vesz, ezért a 2019-es EP-választási kampány és az új összetételű parlament megalakulása komoly időveszteséget okoz.Azonban az uniós tagság megszüntetésének feltételeit mindenképpen ki kell dolgozni a határidőig. Valamennyi területen megállapodásra kell jutni, és nem lehet szó semmilyen átmeneti megoldásról és határidőn túli tárgyalásokról, mert később még nehezebb lesz mindenkinek megfelelő megoldást találni a nyitva maradó kérdésekre.Viszont külön kell kezelni azt az ügyet, hogy milyen lehet az EU-n kívüli Nagy-Britannia és a közösség viszonya, például a pénzügyi piacok működését, az áruforgalmat, vagy éppen az egymás területén tanuló egyetemi hallgatók státuszát tekintve. Ezeknek a kérdéseknek a rendezése jóval hosszabb ideig, akár egy évtizedig is eltarthat.Az EU-hoz delegált brit nagykövet szerda délután átadta az EU működését szabályozó Lisszaboni szerződés 50. cikkelyének aktiválásáról szóló értesítést Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének. Ez a cikkely szabályozza - és szerdai aktiválása hivatalosan elindította - a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamatot, kétévi időtávlatot meghatározva a kilépés feltételeiről szóló tárgyalásokra. Ez az első alkalom, hogy egy uniós tagország távozni kíván a közösségből.Jens Spahn német pénzügyminisztériumi államtitkár, a CDU fiatal nemzedékének legismertebb képviselője egy szerdai rádióinterjúban kiemelte, hogy a Brexit szinte felmérhetetlenül összetett folyamat. Jens Spahn német pénzügyminisztériumi államtitkár, a CDU fiatal nemzedékének legismertebb képviselője egy szerdai rádióinterjúban kiemelte, hogy a Brexit szinte felmérhetetlenül összetett folyamat. Az EU és London egyeztetése a kilépés feltételeiről "valószínűleg a világ eddigi legbonyolultabb tárgyalási folyamata lesz" - mondta az államtitkár az RBB Inforadio hírrádiónak.Theresa May brit miniszterelnök szerint a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásáról Brüsszelben szerdán átadott értesítés azt jelenti, hogy immár "nincs visszaút", az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból.May azután szólalt fel a londoni alsóházban, hogy Sir Tim Barrow, az Egyesült Királyság EU-nagykövete szerda délután átadta az 50. cikkely aktiválásáról szóló értesítést Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének.Az 50. cikkely szabályozza - és szerdai aktiválása hivatalosan elindította - a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamatot, kétévi időtávlatot meghatározva a kilépés feltételeiről szóló tárgyalásokra.Theresa May az alsóházi képviselőket tájékoztatva kijelentette: a brit EU-tagság megszűnése azt jelenti, hogy a brit törvényeket a jövőben "nem Brüsszel, hanem a londoni, az edinburghi, a belfasti és cardiffi parlamentek" hozzák.Hozzátette: az Egyesült Királyság egységes országként tárgyal majd az EU-val, figyelembe véve az ország mindegyik nemzetének érdekeit.Ez egyenes utalás volt arra, hogy a skót kormány a héten hivatalosan is megkezdte az újabb függetlenségi népszavazás kiírásának előkészületeit, arra hivatkozva, hogy az országos átlaggal ellentétben a skót választók jelentős, 62 százalékos többsége a bennmaradásra voksolt a brit EU-tagságról tartott tavalyi népszavazáson.Theresa May azonban már a skót kormánynak az újabb referendum előkészítésére felhatalmazást adó keddi edinburghi parlamenti szavazás előtt gyakorlatilag kizárta az újabb skóciai függetlenségi népszavazás közeljövőbeni engedélyezését, mondván: jelenleg minden energiát az Európai Unióval folytatandó tárgyalássorozatra kell összpontosítani, és ha ezzel egy időben a skóciai népszavazással is foglalkozni kellene, az rontaná az esélyeit egy olyan megállapodás elérésének az EU-val, amely Skócia számára is kedvező. Az értesítés szerint London megérti és tiszteletben tartja azt az uniós álláspontot, hogy az egységes belső piaci tagsághoz kötődő négy szabadságjog - a munkaerő, a tőke, a javak és a szolgáltatások szabad áramlásához fűződő jog - egymástól nem szétválasztható, és nem lehet közülük "külön kicsemegézni" egyiket sem.Theresa May már korábban bejelentette, hogy az Egyesült Királyság az EU-tagság megszűnése után nem kívánja fenntartani tagságát az Európai Unió egységes belső piacán sem, mivel e tagsághoz olyan feltételeket kellene teljesíteni, mintha a brit EU-tagság meg sem szűnne.Az értesítésben hangsúlyosan szerepel az a londoni törekvés is, hogy a brit kormány a kilépési tárgyalások korai szakaszában megállapodást szeretne elérni az Egyesült Királyságban élő külföldi EU-állampolgárok jogainak garantálásáról, de ezzel egy időben, viszonossági alapon egyezségre akar jutni az EU-tagállamokban élő britek jogosultságainak garantálásáról is.Az Európai Unió egy hónap múlva tart rendkívüli csúcsértekezletet, amelynek fő napirendi pontja a Brexit-folyamat elkezdése lesz, de londoni elemzői vélemények szerint nem kizárt, hogy az érdemi tárgyalássorozat csak a szeptemberi németországi választások után kezdődik.Egyelőre még semmi nem változott az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnéséhez vezető folyamat megindításával, a kilépés pillanatáig érvényesek maradnak a szigetország szerződéses jogai és kötelezettségei - hangsúlyozta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke szerdán Brüsszelben.Azt kívánjuk, bárcsak ne lépne ki az Egyesült Királyság, de van egy pozitív oldala is a Brexitnek, mégpedig az, hogy "eltökéltebbé és egységesebbé" tette a "huszonheteket" - jelentette ki sajtótájékoztatóján az uniós állam- és kormányfőket tömörítő testület vezetője.Hozzátette, ennek ellenére sem Brüsszelben, sem Londonban nincs értelme úgy tenni, mintha ez egy vidám nap lenne.Az Európai Unió 27 megmaradó tagállama jól felkészült a brit uniós tagság megszüntetésére (Brexit), és erős mandátummal ruházza fel az Európai Bizottságot a londoni vezetéssel hamarosan kezdődő tárgyalásokra - mondta Sigmar Gabriel német külügyminiszter szerdán Berlinben."Tudjuk, hogy mit akarunk, világos és alaposan kidolgozott tárgyalási pozíciónk van" - emelte ki a német diplomácia vezetője a brit távozási szándék hivatalos bejelentése után tett nyilatkozatában.Sigmar Gabriel hangsúlyozta: a tárgyalásokat a brüsszeli bizottság részéről vezető Michel Barnier és csapata biztos lehet abban, hogy Németország "teljes erővel támogatja őket közös érdekeink érvényesítésében".Hozzátette: jövő heti londoni bemutatkozó látogatásán is aláhúzza majd, hogy Berlin mindenben támogatja a Brexit-ügyi főtárgyalót és szakértőit a brit távozásról rövidesen kezdődő egyeztetéseken, amelyek sora "egyik félnek sem lesz könnyű".A kárelhárításról fognak szólni az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnéséről szóló tárgyalások, a cél az EU állampolgárai, vállalatai és tagállamai által elszenvedett veszteségek minimalizálása - jelentette ki szerdai sajtóértekezletén Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.Az uniós állam- és kormányfőket tömörítő testület vezetője bejelentette, pénteken javaslatot tesz azokra az iránymutatásokra, amelyek alapján Michel Barnier, az Európai Bizottság által kinevezett Brexit-ügyi főtárgyaló el fog eljárni a kiválási tárgyalások során.Ezen iránymutatásokról az Egyesült Királyság távozása után is bennmaradó tagországok vezetőinek kell megegyezniük az április 29-i csúcstalálkozójukon.A bizottság ezt követően tesz majd javaslatot a tárgyalások megkezdésére, amit még a tagállamok kormányait tömörítő tanácsnak is jóvá kell hagynia.Megküldte az értesítést a brit kormány a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásáról, hivatalosan elindítva az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnéséhez vezető folyamatot - jelentette be szerdán Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke."Kilenc hónap az Egyesült Királyság megküldte az értesítést" - írta az uniós állam- és kormányfőket tömörítő testület vezetője a Twitteren, röviddel azután, hogy Tim Barrow, az EU melletti brit nagykövet átadta neki a Theresa May miniszterelnök által aláírt levelet. Ennek alapján a brit EU-tagság 2019 márciusában szűnhet meg, hacsak a felek nem állapodnak meg a folyamat meghosszabbításáról. Ehhez azonban az Európai Unióban maradó többi 27 ország egyhangú beleegyezésére lenne szükség.Egységesen, konstruktív szellemben fognak fellépni az Európai Unióban maradó tagállamok az Egyesült Királyság kilépésének feltételeiről szóló tárgyalásokon - olvasható az Európai Tanács által kiadott szerdai nyilatkozatban.A dokumentumot jóváhagyó "huszonhetek" sajnálatukat fejezték ki a britek távozása miatt, azonban leszögezték, hogy "készen állnak a most következő folyamatra", és reményüket fejezték ki, hogy az Egyesült Királyság a jövőben is közeli partnere marad az uniónak.Hangsúlyozták: mindenekelőtt a bizonytalanság mérséklésére van szükség, amihez elsődleges fontosságú az állampolgárok jogainak biztosítása.