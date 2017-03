Theresa May: minden gazdasági érv a skót függetlenség ellen szól

May, aki a brit Konzervatív Párt skóciai tagozatának Glasgowban rendezett tavaszi kongresszusán szólalt fel pénteken, súlyos szavakkal bírálta a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) politikáját. Kijelentette: "a csőlátásban szenvedő nacionalizmus", amely minden áron és kizárólag a függetlenségre összpontosít, "leértékeli Skóciát".



A kormányfő szerint ugyanakkor Skócia szempontjából is minden gazdasági érv a brit unió fenntartását indokolja. A skót gazdaság a brit belső piacon négyszer akkora értékű kereskedelmet folytat, mint az Európai Unióval. A skót export számára az EU még csak nem is a második, hanem a harmadik legnagyobb piac az Egyesült Királyság és a világ más térségei után - hangsúlyozta Theresa May.