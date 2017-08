Theresa May: kizárt, hogy 40 milliárd eurót fizessünk az EU-nak

Kizártnak nevezte a brit kormányfő, hogy London kész hozzávetőleg 40 milliárd eurót fizetni az Európai Uniónak a kilépési megállapodás részeként, fennálló kötelezettségeinek rendezésére.



A The Sunday Telegraph című vasárnapi újság névtelenül nyilatkozó kormányforrásokra hivatkozva írt arról, Nagy-Britannia kész - most először számszerűsített - ajánlatot tenni, hogy ezáltal feloldja a tárgyalásokon kialakult patthelyzetet.



Theresa May miniszterelnök hivatala azonban cáfolta az erről szóló híreket. Egybehangzó hétfői sajtójelentések szerint a kormányzó Konzervatív Párt képviselői világossá tették, hogy biztosan nem szavaznak meg a parlamentben ilyen törvényjavaslatot.



A The Times című lap ráadásul a kormányfőhöz közeli forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a hozzávetőleg 40 milliárd euró "messze meghaladja" azt az összeget, amely eddig felmerült vagy amelyet Theresa May hajlandó egyáltalán fontolóra venni.



Az ügy tovább növeli az Európai Unióból való brit kilépést övező bizonytalanságot, és vélemények szerint tükrözi a brit kormány soraiban mutatkozó mély ellentéteket is.



A 40 milliárd eurós vélt ajánlat mögött többen Philip Hammond pénzügyminisztert sejtik a konzervatívok soraiból. A The Sunday Telegraph ugyanis azt is írta, hogy az Egyesült Királyság ezért az összegért szélesebb körű megállapodást remél, amely kereskedelmi megállapodást is tartalmaz az Európai Unióval. A pénzügyminiszter mindenképp szeretné elkerülni, hogy a brit EU-tagság a kilépési feltételek fokozatos életbe léptetésére szolgáló átmeneti időszak nélkül, sőt, akár úgy szűnne meg, hogy nem születik megállapodás az Európai Unióval.



A kabinet tagjai közül azonban Liam Fox külkereskedelmi miniszter és Boris Johnson külügyminiszter is elutasítja az átmeneti időszak gondolatát.



Konzervatív képviselők felhívták a figyelmet arra: az ország európai uniós tagságáról tavaly tartott népszavazáson a többség részben épp azért voksolt a kilépésre, mert nem akarja, hogy évente "milliárdok folyjanak" Brüsszelbe. Egyes képviselők szerint a 40 milliárd eurós összeg ráadásul teljesen észszerűtlen, és jogilag semmi sem kötelezi az Egyesült Királyságot arra, hogy fizessen az EU-nak.



Konzervatív politikusok cáfolták a The Sunday Telegraph arról szóló értesülését is, hogy a szigetország jövőbeni kereskedelmi megállapodás reményében ajánlana pénzt. Szerintük ostobaság lenne ilyet tenni, hiszen az Európai Unió egyelőre nem állt elő építő jellegű javaslatokkal erre vonatkozóan.