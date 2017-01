Theresa May: a brit parlament dönt London és az EU kilépési megállapodásáról

May, aki a Lancaster House-ban, a brit kormány exkluzív londoni rendezvényközpontjában tartott beszédet kedden kormánya Brexit-tárgyalási célkitűzéseiről, kijelentette azonban azt is, hogy London "a lehető legnagyobb mértékű hozzáférést" kívánja elérni az uniós belső piachoz a brit EU-tagság megszűnése után.



A kormányfő szerint a brit tagság megőrzése az egységes belső piacon azért nem lehetséges, mert az az EU-szabályok, köztük a szabad munkaerőmozgás uniós alapelveinek elfogadását jelentené, anélkül, hogy a brit kormánynak szavazati joga lenne e szabályozások alakításában. Emellett ha az Egyesült Királyság az EU egységes belső piacának tagja marad, akkor el kellene fogadnia az EU bíróságának jogi fennhatóságát is.



Theresa May szerint mindezek elfogadása azt jelentené, hogy az Egyesült Királyság "egyáltalán nem is lépne ki" az EU-ból.