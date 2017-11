Texasi lövöldözés: 26 halálos áldozat, azonosították az elkövetőt

Azonosították a támadót, aki tisztázatlan körülmények között meghalt: az istentisztelet közben lövöldöző férfit Devin Kelleynek hívták és 26 éves volt. Tettének indítékairól a rendőrségnek egyelőre nincs sejtése, de azt közölték, hogy Kelley katona volt, és úgynevezett poszttraumatikus stresszben szenvedett.A helyi rendőrség és az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) képviselői a korábban megjelent információkat pontosítva azt közölték, hogy a támadó már a templom előtt lövöldözni kezdett, majd odabenn folytatta az ámokfutást. A vérengzés után elmenekült, de a percek alatt kiérkező rendőrök üldözőbe vették, és mintegy nyolc-tíz kilométerre Sutherland Springstől érték utol.Vasárnap este Freeman Martin, a texasi kormányzat közbiztonságért felelős hivatalának regionális igazgatója sajtótájékoztatót tartott, és elmondta: egy helybéli lakosnak köszönhető, hogy a tragédiának nem lett még több halálos áldozata. A férfi ugyanis a templom mellett lakik, és amikor meghallotta a lövéseket, azonnal fegyvert ragadott, átszaladt a templomba és fegyverét az ámokfutóra fogta, aki menekülni kezdett, nyomában a Martin által meg nem nevezett helyi lakossal. Korábban nem volt világos, hogy a támadót a rendőrök lőtték-e le, Freeman Martin most azt mondta, hogy amikor a rendőrség bekapcsolódott az üldözésbe, és megtalálta a lövöldöző Kelley kocsiját, a fiatal férfi már halott volt. Nem tudni, hogy öngyilkos lett-e, vagy az őt üldöző helybéli lakos lőtte le. A támadó autójában több fegyvert találtak.A hatóságok nem hoztak nyilvánosságra további részleteket sem a helybéli férfiról, sem Devin Kelleyről, az elkövetőről.A vérengzés után Greg Abbott texasi kormányzó a Sutherland Springs közelében fekvő Stockdale városkában a rendőrséggel közösen sajtóértekezletet tartott. Hangsúlyozta, hogy Texas állam történetében eddig ez volt a legsúlyosabb tömeggyilkosság. A templomban 23 holttestet találtak, a templom előtt két agyonlőtt áldozat feküdt, és még egy ember kórházba szállítás közben halt meg. Több mint harminc sebesültet ápolnak a stockdale-i kórházban, ahová helikopterekkel és mentőkkel szállították őket. Több sebesült válságos, életveszélyes állapotban van. Az orvosok nem adtak ki közleményt az állapotukról. A kormányzó elmondta: a halottak között ötéves és hetvenkét éves áldozat is van, életét vesztette egy várandós asszony és a lelkipásztor tizennégy esztendős lánya is.Ann Stefanek, az amerikai légierő szóvivője közölte: az ámokfutó korábban az amerikai légierő tagja volt, 2010-től elbocsátásáig a légierő egyik új-mexikói támaszpontján a logisztikai részlegnél teljesített szolgálatot. A szóvivő közölte azt is, hogy Kelleyt 2012-ben hadbíróság elé állították, mert rátámadt a feleségére és a gyermekére. Ezt követően lefokozták, majd később elbocsátották a légierőtől. Stefanek szóvivő az elbocsátás pontos dátumát nem közölte.A rendőrség a vasárnap esti újabb tájékoztatóján közölte azt is, hogy Kelley 2016-ban vásárolta a fegyvert, és bár San Antonio mellett lakott, egy coloradói lakcímet adott meg. A szükséges rubrikába pedig azt írta be, hogy büntetlen előéletű.A rendőrség és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársai vasárnap átkutatták az ámokfutó lakását, és amerikai sajtójelentések szerint vizsgálják a közösségi oldalakat is.Az AP amerikai hírügynökségnek rendőrségi források kizárták a terrortámadás lehetőségét.Vasárnap este Sutherland Springsben virrasztást tartottak a tömeggyilkosság színhelyén, a baptista templom mellett.A Tokióban tartózkodó amerikai elnök, Donald Trump Twitter-üzenetben fejezte ki együttérzését az áldozatokkal és családtagjaikkal, majd japán üzletemberekkel tartott találkozója utáni sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: "ördögi tett volt, amelyet azon a szent helyen követtek el, ahol az áldozatok és családtagjaik fohászkodtak. Szavakba sem tudjuk önteni azt a fájdalmat és gyászt, amelyet mindannyian érzünk, és elképzelni sem tudjuk azoknak a szenvedését, akik szeretteiket veszítették el". Az elnök hozzátette: "ilyen időkben" az amerikaiak azt teszik, amiben a legjobbak. "Összefogunk. Összekapaszkodunk, és könnyeinken és szomorúságunkon keresztül mutatjuk meg, hogy erősek vagyunk" - hangsúlyozta.Trump kormányzatának teljes támogatását ígérte "a nagyszerű Texas államnak és a helyi hatóságoknak e szörnyű bűncselekmény feltárásához". Az elnök nem sokkal ezt követően közleményben ismételte meg mindazt, amit az újságíróknak elmondott. Barack Obama volt elnök is Twitter-üzenetet tett közzé. A volt elnök "gyűlöletből fakadó cselekedetnek" minősítette a történteket, és leszögezte, hogy "Amerika együtt gyászol a családokkal", és a túlélők jobbulásáért szorít. "Isten adjon nekünk bölcsességet, hogy konkrét lépéseket tegyünk az erőszak és a fegyverek számának csökkentése érdekében" - tette hozzá Obama.Az ő elnökségének idején, 2015-ben egyébként szintén követtek el tömegmészárlást egy templomban, a dél-karolinai Charlestonban: a 22 éves Dylan Roof 2015. június 17-én nyitott tüzet fekete hívőkre bibliaóra idején, és megölt kilenc embert. A támadót azóta halálra ítélték.