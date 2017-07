Tételesen cáfolta az ellene felhozott vádakat a Kaspersky Lab kiberbiztonsági cég

Az orosz Kaspersky Lab kiberbiztonsági cég tételesen cáfolta azokat a vádakat, amelyeket a Bloomberg hírügynökség cikke hozott fel ellene az amerikai kormányzati beszerzéseket bonyolító GSA egyes Kaspersky termékekre elrendelt tilalmának indoklásaként.Keddi amerikai sajtójelentések szerint a kormányzati beszerzéseket bonyolító Általános Szolgáltatások Adminisztrációja (GSA) "az Egyesült Államok kormányzata számítógépes rendszereinek és hálózatainak sértetlensége és biztonsága érdekében" nem szerezhet be többé a Kaspersky Lab orosz kiberbiztonsági vállalattól informatikai szolgáltatások és digitális fotófelszerelések számítástechnikai védelmét szolgáló termékeket.Az amerikai Bloomberg hírügynökség meg nem nevezett hírszerzési forrásokra hivatkozva terjedelmes cikket szentelt a Kaspersky termékek ellen elrendelt tilalmat indokoló információk magyarázatának.A Kaspersky Lab a Bloomberg állításait tételesen cáfolta , valótlannak, valamint politikai célú csúsztatásnak és ferdítésnek mutatva ki azokat.Eugene Kaspersky, a cég tulajdonos-vezérigazgatója twitter üzenetben adományozott doktori címet "gőzfürdő-újságírásból" (banya journalism) a Bloomberg hírügynökségnek a "politikai program mentén szőtt badarságok" miatt. A gőzfürdő a Kaspersky ellen felhozott vádak örökös motívuma, mivel urbánus legendák szerint a fedett KGB ügynökök ott szoktak egymásnak találkozót adni.

- szögezi le a közlemény.A Kaspersky a hatóságokkal folytatott együttműködése példájaként kiemeli, hogy a közreműködésével sikerült lefülelni például a "Lurk gang" bűnszövetkezetet, amely 45 millió dollárral könnyítette meg egyes bankok és pénzintézetek számláit. A Kaspersky segítette a holland rendőrséget a CoinVault zsarolóvírus szerzőinek a beazonosításában és rács mögé juttatásában. A Kaspersky közreműködésének köszönhető a Simda botnet és a Shylock pénzügyi botnet felszámolása is., miszerint együttműködne az internetes szolgáltatókkal a "nem kívánatos felhasználók" azonosításában és blokkolásábanValójában ugyanis DDoS-támadások blokkolásáról van szó már az internetes szolgáltató szintjén, mielőtt a támadás elérhetné a kiszemelt célpontot.A Bloomberg valótlanul állítja, hogy a Kaspersky "aktív ellenintézkedésekkel", vagyis a hackerek gépeinek meghekkelésével bénítja meg azokat. A hekkelés illegális tevékenység - szögezi le a közlemény, hangsúlyozva, hogy azt csak bűnüldöző szervezetek tehetik meg például botnetek felszámolásakor, amihez a Kaspersky szakmai támogatást tud nyújtani.Igor Csekunovnak ugyanis csak annyi köze volt a KGB-hez, hogy két éves kötelező sorkatonai szolgálatát töltötte el a határőrségnél, ami a szovjet időkben a KGB fennhatósága alá tartozott. Csekunov emellett soha nem irányította a Kaspersky DDoS támadások elhárításával foglalkozó fejlesztését, mint ahogy azt a Bloomberg állítja.

Nem használhatják a kormányzati szervek a Kaspersky Lab egyes szoftverjeit

Egyes források szerint a Kaspersky Lab kapcsolata még a feltételezettnél is szorosabb az orosz kormányzattal és a legfontosabb hírszerző szervezettel, az FSZB-vel.

Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja korlátozza, hogy egyes kormányzati szervek a Kaspersky Lab orosz számítástechnikai cég szoftverjeit és vírusirtó programjait használják - jelentette az amerikai sajtó helyi idő szerint kedden.A számítógépes biztonsági megoldásokat kínáló orosz cégtől az Általános Szolgáltatások Adminisztrációja (GSA), amely a kormányzati beszerzésekről gondoskodik, nem vásárolhat többé olyan Kaspersky Lab-termékeket, amelyek informatikai szolgáltatások és digitális fotófelszerelések számítástechnikai védelmét szolgálják.A GSA szóvivőnője közleményben jelentette be a döntést, s közölte: a döntéstA kormányzati ügynökségek ugyanakkor a GSA-tól független szerződéses munkáikhoz továbbra is alkalmazhatják a Kaspersky vírusirtó programjait.A GSA döntését elemzők a Kaspersky Lab elleni eddigi legkonkrétabb lépésnek tartják., s ez fenyegetést jelenthet az amerikai kormányzati számítógépes rendszerekre, végső soron pedig az amerikai nemzetbiztonságra is.A Kaspersky közleményben reagált, s leszögezte, hogy "a cégnek nincs kapcsolata egyetlen kormánnyal sem, soha nem támogatott és a jövőben sem támogat a világban egyetlen kormányt sem számítógépes hírszerzési törekvéseiben".

Terjedelmes elemzést közölt a Bloomberg hírügynökség is. Eszerint a Kaspersky Lab - amelyet 1997-ben alapítottak és amely kereskedelmének 60 százalékát az Egyesült Államokban és Európában bonyolítja - aggodalmakat kelt az amerikai biztonsági szolgálatoknál.A hírügynökség meg nem nevezett hírszerzői forrásokra hivatkozva kifejtette:. Májusban például egy nyilvános szenátusi meghallgatáson hat amerikai hírszerző ügynökség vezetője egyhangúlag azt mondta: nem használnak Kaspersky-szoftvert. A cégalapító Eugene Kaspersky a Reddit közösségi oldalon akkor válaszolva hangsúlyozta, hogy a Kaspersky Lab és a Kreml kapcsolatáról szóló feltételezés nem több, mint "megalapozatlan összeesküvési elmélet".A hírügynökség úgy tudja: a számítástechnikai cég vírusellenes biztonsági szoftvereket fejlesztett az orosz hírszerzésnek, és olyan közös projektekben is együttműködött vele, amelynek nyilvánosságra kerülése - a Bloomberg megfogalmazása szerint - "nagyon zavarba hozná az elnök-vezérigazgatót".A Bloomberg felhívta a figyelmet:A hírügynökség felhívta a figyelmet arra is, hogy a Kaspersky Lab nemrégiben áramellátó hálózatok számítógépes rendszereihez is kifejlesztett víruselhárító szoftvereket.A hírügynökség szerint az orosz szoftvergyártó részben hagyományos számítógép-védelmi szoftverekkel foglalkozik, részben pedig azonnali hírszerzési információkkal látja el az FSZB-t. Ennek a programnak az állítólagos irányítója Igor Csekunov volt rendőr és KGB-tiszt.