Testkamerák felvételeit tette közzé a rendőrség a tavalyi Las Vegas-i mészárlásról - Videó

Nyilvánosságra hozta szerdán a Las Vegas-i rendőrség két rendőri testkamera felvételét az Egyesült Államok történetének legtöbb halálos áldozatot követelőestéjéről, amikor Stephen Paddock 58 embert megölt, és százakat sebesített meg Las Vegasban tavaly októberben.Az AP amerikai hírügynökség és más médiumok is pert indítottak a rendőrség ellen, hogy adják ki a kamerák felvételeit, a rögzített segélyhívásokat, a bizonyítékokról és a meghallgatásokról készült jelentéseket. A rendőrség azt ígérte, hogy a következő hetekben további felvételeket is közzé fognak tenni, de a média kéréseinek eleget tenni "monumentális feladat" a rendőrség számára."Úgy gondoljuk, hogy a megrázó felvételek további szenvedést okozhatnak az így is megrendült közösségnek. Ezért elnézést kérünk" - húzta alá Joe Lombardo Clark megyei seriff.A szerdán közzétett videókat két olyan rendőr testkamerája készítette, akik behatoltak abba a 32. emeleti lakosztályba, ahonnan Paddock tüzet nyitott a tömegre, majd megölte magát. Az elsőként belépő rendőr felvételét a rendőrség nem tudta kiadni, mert ő nem kapcsolta be a kameráját. Ezzel egyébként lehet, hogy megsértette a rendőrség előírásait.Több száz órányi felvétel készült, de egyik sem ad választ arra, hogy Paddock miért lőtt - fogalmazott Lombardo.