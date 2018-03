Terrorváddal őrizetbe vették Kijevben a mentelmi jogától megfosztott Szavcsenkót

Terrortámadás kitervelésének gyanúja alapján őrizetbe vették csütörtökön Nagyija Szavcsenko ukrán képviselőt, miután a parlament megfosztotta őt mentelmi jogától.



Szavcsenkót a szavazás után nem sokkal a parlament épületéből vezették el.



A katonaként két éve orosz fogságból szabadult képviselőnő büntetőjogi felelősségre vonását a 450 fős ukrán törvényhozás 291 tagja támogatta. 277 képviselő szavazta meg őrizetbe vételének, 268 pedig letartóztatásba helyezésének engedélyezését.



Az indítványokat előterjesztő Jurij Lucenko főügyész a plenáris ülésen kijelentette: a képviselőnő Volodimir Rubannal, a Tisztikar elnevezésű, állítólagosan a Moszkva által támogatott kelet-ukrajnai szakadárok fogságába esettek kiszabadításával foglalkozó civil szervezet nemrég őrizetbe vett vezetőjével közösen tervelt ki az államrend megdöntésére irányuló terrortámadásokat.



A főügyész szavai szerint azt tervezték, hogy aknavetővel tüzet nyitnak a törvényhozás és a kormány épületének is helyt adó kormánynegyedre a fővárosban lévő Truhanov-szigetről, vagy a Dnyeper folyóról, egy uszályról. Lucenko az ülésen titkosszolgálati eszközökkel rögzített hang- és videofelvételeket mutatott be a vád alátámasztására. Kijelentette, hogy azok a katonatisztek, akikkel Szavcsenko és Ruban tárgyalt terveikről, együttműködést színleltek, majd jelentették az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak (SZBU) a készülő terrortámadást.



Képviselői kérdésekre válaszolva a főügyész kijelentette: nem támogatja, hogy Szavcsenkót minősítsék mentálisan betegnek.



A képviselőnő beszédében leszögezte, hogy önként nem mond le sem képviselői mandátumáról, sem az ukrán elnöktől kapott Ukrajna Hőse kitüntetésről. A felszólaló képviselők közül egy sem vette védelmébe Szavcsenkót.



A főügyész múlt csütörtökön a kijevi törvényhozás ülésén tett felszólalásában jelentette ki, hogy Szavcsenko személyesen adott utasítást a parlament épülete elleni terrortámadás végrehajtására, és erre vonatkozóan a nyomozóhatóságoknak "megdönthetetlen bizonyítékok vannak a birtokukban".



Volodimir Rubant, a Tisztikar elnevezésű szervezet vezetőjét két héttel ezelőtt vették őrizetbe az ukrán hatóságok Donyeck megyében a frontvonalnál lévő egyik ellenőrző pontnál. Az autójában egy egész fegyverarzenált találtak, amivel az SZBU szerint Kijevben készült terrortámadásokat végrehajtani. Szavcsenko jelen volt és támogatásáról biztosította Rubant azon a kijevi bírósági tárgyaláson, amelyen előzetes letartóztatásba helyezték a férfit.



A képviselőnő a napokban tett sajtónyilatkozataiban azt állította, hogy az ő "likvidálására kaptak megbízást" Petro Porosenko ukrán elnök környezetéhez tartozó személyek, akik "provokációt készítettek elő ellene, és puccs megszervezésére ösztönözték". Azt is mondta, hogy csak azért tárgyalt terrortámadások megszervezéséről, hogy "összezavarja és nevetség tárgyává tegye" az ország politikai vezetését.



Nagyija Szavcsenko 2016 májusában térhetett vissza Ukrajnába Oroszországból, ahol csaknem két éven át tartották fogva azzal a váddal, hogy - ukrán oldalon - részt vett a Donyec-medencei fegyveres konfliktusban. Hazatérésekor ünnepelve fogadták az országban, Porosenko elnök még Ukrajna Hőse címmel is kitüntette. A volt katonanő viszont - elfoglalva Kijevben parlamenti képviselői helyét, amelyhez a Julija Timosenko volt kormányfő vezette, jelenleg ellenzékben lévő Haza párt jutatta őt a 2014-es választásokon - azonnal szembefordult a jelenlegi kijevi vezetéssel. Azután, hogy bármiféle felhatalmazás nélkül tárgyalásokat folytatott szakadár vezetőkkel a Donyec-medencében, a Haza párt is kizárta frakciójából, így független képviselőként folytatta a politizálást.