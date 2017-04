Terrortámadás Stockholmban: Bevallotta tettét a letartóztatott férfi - Nőtt a halottak száma

Péntek délután egy furgon gyalogosok közé hajtott Stockholm sétálóutcáján, sérültekről és 3 halottról lehetett hallani

A rendőrség megerősítette a tömeges gázolás tényét, de nem tudni, hogy terrorcselekmény történt-e

A tömeges gázolással egy időben - meg nem erősített hírek szerint -, a stockholmi metróban is lövöldözés volt

Kiderült, hogy a gázoláshoz használt furgont ellopták

Hangosbeszélőn terrorcselekményre figyelmeztették az embereket

Lezárták a metrókat és a központi pályaudvart Stockholmban

Senki sem hagyhatja el a parlamentet

Stefan Löfven miniszterelnök úgy nyilatkozott "Svédországot megtámadták"

A királyi család megdöbbent és együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak

Kiürítették a pályaudvart és több forgalmas bevásárlóközpontot is

Zárva lesznek a mozik és több nagyobb rendezvényt is betiltottak

A rendőrség kiadott egy képet a lehetséges elkövetőről

A rendőrség két embert bevitt kihallgatásra

Lassan megindulhat a közlekedés, igaz erős korlátozásokkal

Letartóztattak egy férfit, aki bevallotta, hogy ő az elkövető

A kórházban életét vesztette egy sérült, így 4-re nőtt a halálos áldozatok száma

A svéd támadás miatt több szomszédos országban is fokozták a biztonsági intézkedéseket. Finnországban a rendőrség növelte a járőrök számát Helsinkiben. Norvégia nagyobb városaiban és Oslo repülőterén a rendőrök a további értesítésig fegyvert viselnek. Lezárták a Svédország és Dánia közötti híd több sávját is, hogy a rendőrség ellenőrizhesse az áthaladó járműveket - írja az Index

Az illetőt Stockholm északi részében fogták el - írta az újság. A hír forrása egyelőre nem ismeretes.A rendőrség korábban közzétette egy férfi fényképét, akit kerestek az ügyben. Lehetséges, hogy a biztonsági kamerával készült felvétel a gázoló teherautó vezetőjét ábrázolta.A stockholmi hatóságok ezzel párhuzamosan bejelentették, hogy egy ember a kórházban belehalt a sérüléseibe, és még 15-öt ápolnak, közülük 9-nek súlyos az állapota.Faisal Khan, egy Afganisztánból származó svéd állampolgár a The Localnak elmondta, nagyon megrázták az események, miután közelről szemtanúja volt az egésznek. " Szerencsére nem volt egy ügyes sofőr. Úgy éreztem, nem volt tapasztalata az ilyen nagy járművek vezetésében. De ez a fickó nagy pusztítást és kárt akart okozni", de nem állnak meg a központban.Arra figyelmeztetnek, hogy nagy késésekkel kell számolni.A buszokat kordok között irányítja a rendőrség - írta a The Local.

A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ne menjek ki az utcára, kerüljék el a belvárost.

A királyi család és én megdöbbenéssel fogadtuk a Stockholmban délután elkövetett gázolásos merénylet hírét

