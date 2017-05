Terrortámadás Manchesterben: 22 halott, 59 sérült, öngyilkos merénylet volt

Hétfő este, helyi idő szerint este fél 11 után robbanás történt Ariana Grande manchesteri koncertjének végén, a robbanásban legalább 19-en meghaltak és 60-an megsebesültek.

A koncert közönsége, így az áldozatok is túlnyomó többségben tizenéves lányok.

Ariana Grande nem sérült meg a robbanásban, ami az aréna kijáratánál történt.

A rendőrség terrortámadásként kezeli az esetet.

Kedd reggelre összehívták a a COBRA-t, a brit kormány vészhelyzeti tanácskozó testületét.

Találtak egy második gyanús csomagot is a helyszínen, amit ellenőrzött körülmények között felrobbantottak a tűzszerészek. Erről később kiderült, hogy ruhaneműket tartalmazott.

9:11 Öngyilkos merénylet volt a manchesteri terrortámadás Házi készítésű pokolgépet robbantot, magával is végezve a manchesteri terrortámadás elkövetője, jelentette be a nyomozást vezető főfelügyelő, Ian Hopkins a Guardian jelentése szerint. Az elkövetőt nem számítva a legfrissebb adatok szerint 22 halálos áldozata van a robbantásnak, további 59-en sebesültek meg. Az áldozatok között gyerekek is vannak. A robbantás után a Reuters két, meg nem nevezett amerikai forrásra hivatkozva már öngyilkos merényletről beszélt, a brit nyomozók ezt mostanra erősítették meg. 8:59 A canterbury érsek is megszólalt "Hősies Manchester, a sötét gonosz nem emelkedhet fölétek. Imádkozunk azokért, akik most szörnyű pillanatokat élnek meg, és azokért is, akik védelmeznek minket." - írta Twitteren az érsek. 8:51 A kétségbeesett szülők a közösségi felületeken keresztül keresik eltűnt gyermeiket, a legfiatalabb 6 éves. 8:46 Macron: a francia kormány Nagy-Britanniával együtt folytatja küzdelmét a terrorizmus ellen A francia kormány Nagy-Britanniával együtt folytatja küzdelmét a terrorizmus ellen - jelentette ki keddi közleményében Emmanuel Macron francia államfő. A dokumentumban, amelyet az elnöki hivatal hozott nyilvánosságra, Macron bejelentette, hogy hamarosan telefonon beszél Theresa May brit kormányfővel, és folyamatosan tájékozódik a manchesteri támadással kapcsolatos vizsgálatról. 8:40 Várjuk üzeneteiket a regonline@lapcom.hu e-mail címre, amennyiben Ön vagy ismerőse a támadás közelében tartózkodik, és bővebb információval rendelkezik. 8:29 Öngyilkos merénylő robbantott A manchesteri robbantás terrortámadás volt, és egy férfi követte el egy nála lévő pokolgéppel, ő maga is meghalt - jelentette be kedd reggel a brit rendőrség. Abban egyelőre nem biztos a rendőrség, hogy az illető egyedül hajtotta-e végre a támadást, vagy voltak segítői. A halálos áldozatok száma 22-re emelkedett a korábbi 19-ről, és a halottak között gyerekek is vannak - közölték. Egyelőre nem világos, hogy a merénylőt is a halálos áldozatok közé sorolják-e. Az éjszaka több mint 400 rendőr dolgozott a terrortámadás körülményeinek felderítésén és a helyszín biztosításán. 8:21 Szijjártó: még nem tudni, van-e magyar érintett Folyamatban van az áldozatok azonosítása, így még nem tudni, van-e magyar érintettje a Manchester Arena rendezvényközpontban hétfő éjjel történt robbantásos merényletnek - mondta a külgazdasági és külügyminiszter az M1 aktuális csatornán kedden. Szijjártó Péter közölte, a magyar nagykövetségen várják azok hívását, akiknek rokona, ismerőse ott volt a koncerten, és most nem tudják vele felvenni a kapcsolatot. A magyar kormány határozottan elítéli a támadást, részvétét fejezi ki az áldozatok családjának, és mielőbbi gyógyulást kíván a sérülteknek - tette hozzá. A legfrissebb adatok szerint 22 halálos áldozata van a Manchester Arena bejárati csarnokában, Ariana Grande amerikai énekesnő teltházas koncertjének végén történt robbanásnak. A brit rendőrség szerint terrortámadás történt, egy férfi követte el a robbantást. 8:17 A brit rendőrség megerősítette: a manchesteri robbantás terrortámadás volt, és egy férfi követte el. A támadás halálos áldozatainak száma 22-re emelkedett a korábbi 19-ről. 8:11 Altalában az ifjúság és a szabadság ellen irányuló "kegyetlen támadásnak" tűnőnek nevezte Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnök kedden az előző esti manchesteri robbantást. A brit hatóságok terrorista támadásként kezelik a robbantást, noha oka egyelőre ismeretlen - mondta Turnbull a canberrai parlamentben. "Ez az incidens, ez a támadás különösen aljas, különösen szörnyű, mert úgy tűnik, hogy kifejezetten tizenévesek, ártatlan emberek ellen irányult. Nincs elítélendőbb, mint gyerekek meggyilkolása" - jelentette ki. Elítélte a támadást a japán kormány szóvivője is. "Ha ez egy terrorista támadás volt, akkor iszonyatos, semmivel nem igazolható, és Japán szigorúan elítéli" - mondta Szuga Josihide, és kifejezte részvétét az áldozatok hozzátartozóinak, továbbá együttérzését a brit néppel. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök megdöbbenését fejezte ki, és szintén szolidaritásáról biztosította a hozzátartozókat. Hszi Csin-ping kínai elnök - a helyi állami média szerint - a tragédia után részvéttáviratot küldött II. Erzsébet brit királynőnek. New York amerikai szövetségi állam hatóságai a manchesteri robbantás hatására megerősítették a biztonsági intézkedéseket az állam, de különösen a New York-i metropolisz kényes pontjain, mindazonáltal hozzátették, hogy nincs tudomásuk az Egyesült Államokat fenyegető konkrét támadásról. Óvatosságból megerősítették a rendőrjárőröket a metróállomások és a repülőterek környékén - jelentette be Andrew Cuomo, az állam kormányzója. Ő is Turnbulléhoz hasonló szavakkal ítélte el a "feltehetőleg terrorista cselekményt", és szintén kifejezte szolidaritását a brit néppel. Az amerikai belbiztonsági minisztérium közölte, hogy megpróbál információkat szerezni a manchesteri robbanással kapcsolatban, és a brit kollégák rendelkezésére áll. 7:46 Áder János részvétét fejezte ki II. Erzsébetnek Áder János köztársasági elnök részvétét fejezte ki II. Erzsébet brit uralkodónak a Manchester Arena rendezvényközpontban hétfő éjjel történt robbantásos merénylet miatt. Az államfő együttérzését fejezte ki az áldozatok rokonainak is, és mielőbbi gyógyulást kívánt a sebesülteknek. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a "békés emberek életét sehol se fenyegethessék a pusztítás, a terror megszállottjai" - írta Áder János. Hozzátette: "Magyarország kész kivenni részét azokból a közös erőfeszítésekből, melyek révén tovább erősíthetjük országaink és állampolgáraink biztonságát". 7:44

7:05 Minden választási kampány felfüggesztésre került Az angliai Munkáspárt is felfüggeszti a választási kampányt a tragédia miatt - csatlakozva így a Liberális Demokratákhoz, a Skót Nemzeti Párthoz, valamint a Konzervatív Párthoz. 6:52 A BBC információ szerint a sérültek száma már 59. 6:41 Az Etihad Stadionban kaphatnak segítséget a tegnap este károsultjai - közelte Twitteren a manchesteri rendőrség. 6:35 A helyszínen beazonosították egy férfit, aki feltélezhetően robbantott - írja a CNN. 06:33 Hatalmas pánikról beszéltek a szemtanúk A Guardian több szemtanú beszámolóját is közölte, ezek mind ugyanazt írták le: hangos, robbanásszerű dörrenés történt, ami után mindenki pánikban kezdett kirohanni az arénából, amin kívül már rendőrök várták őket. A feltételezett robbanás erejét mutathatja, hogy azt több, a koncert helyszínétől messzebbi házban és az utcán is hallani lehetett.

Ariana Grande "összetört"



"Összetörtem. A szívem mélyéből nagyon sajnálom. Szavaim sincsenek" - írta Facebook oldalán a 23 éves amerikai énekesnő.





A rendőrség közölte azt is, hogy terrorcselekményként kezeli a történteket.Hajnalban a terrorelhárító szolgálatok a közelben egy gyanús tárgyat is találtak, amelyet ellenőrzött robbantással megsemmisítettek. Később tudatták: a gyanús tárgy nem robbanószerkezet volt.A merénylet Ariana Grande amerikai énekesnő teltházas koncertjének végén történt, a 21 ezer férőhelyes Manchester Arena bejárati csarnokában, a jegypénztárak közelében.A koncertről távozó tömegben a robbanás után pánik tört ki. A rendezvényen nagyon sok fiatal, köztük gyerekek is voltak.Ez a legsúlyosabb terrorcselekmény Nagy-Britanniában azóta, hogy 2005. július 7-én négy öngyilkos merénylő pokolgépeket robbantott három londoni metrószerelvényen és egy városi buszon, 52 embert megölve és több mint hétszázat súlyosan megsebesítve.A legutóbbi súlyos nagy-britanniai terrortámadás március 22-én történt, amikor egy magányos merénylő, Khalid Masood járművével nagy sebességgel a gyalogosok közé hajtott a londoni Westminster híd járdáján, majd kocsijából kiszállva, a parlament épületénél késsel megölt egy rendőrt. Annak a támadásnak a rendőrrel együtt öt halálos áldozata volt. A merénylőt a parlament fegyveres őrsége a helyszínen agyonlőtte.A kedd hajnali manchesteri robbantás vizsgálatába a brit közlekedési rendőrség is bekapcsolódott, mivel a Manchester Arena alatt működik az észak-angliai nagyváros egyik pályaudvara, a Manchester Victoria Station.A hatósági tájékoztatás szerint a robbanás után a pályaudvaron leállt a vasúti közlekedés.Londonban kedd hajnalban összeültek a Scotland Yard terrorelhárító szolgálatának szakértői és a brit belügyminisztérium illetékesei, hogy megvitassák a hatósági válaszintézkedéseket.A Scotland Yard - hivatalos nevén Metropolitan Police Service - a londoni rendőrség, de terrorelhárító szolgálatának hatásköre az egész országra kiterjed.A BBC amerikai biztonsági illetékeseket idézett, akik nem zárták ki, hogy öngyilkos merénylet történt, de brit hivatalos részről ezt egyelőre nem erősítették meg.Nagy-Britanniában jelenleg a második legmagasabb terrorkészültségi fokozat van érvényben, amely a hivatalos meghatározás alapján súlyos terrorfenyegetettséget jelent, és azt tükrözi, hogy a brit biztonsági szolgálatok megítélése szerint jelentős valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre brit területen.Ezt a készültségi fokozatot a brit kormány 2014 augusztusában léptette életbe azzal az indokkal, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet tevékenysége közvetlen fenyegetést jelent Nagy-Britannia nemzetbiztonságára.Az ötfokozatú brit készültségi rendszerben ennél már csak egy magasabb riasztási fokozat van, a kritikus, amelyet akkor rendelnek el, ha a brit kormány küszöbönálló merénylet terveiről kap konkrét értesüléseket.