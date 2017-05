Terrorizmus elleni nyilatkozatot fogadtak el a G7-ek

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló nyilatkozatot fogadtak el pénteken a világ hét iparilag legfejlettebb országainak (G7) vezetői a szicíliai Taorminában válaszul a manchesteri robbantásos merényletre.- jelentette ki Paolo Gentiloni olasz kormányfő. Theresa May brit miniszterelnök köszönetet mondott a támogatásért. Hangsúlyozta: fontos, hogy a G7-ek bizonyították elkötelezettségüket a terrorizmus elleni harcban.Az olasz miniszterelnök által ismertetett nyilatkozat szerint a terrorizmus és az erőszakos radikalizmus egyaránt sújtotta a G7-ket és a világ minden térségét országtól, nemzetiségtől vagy meggyőződéstől függetlenül. Ezért az ellene való fellépés továbbra is elsőrendű a G7- csoport számára., amelyben az állam- és kormányfők hangsúlyozták, hogy lehető legerőteljesebben kívánnak fellépni a terroristák, valamint az őket támogatók azonosítására, megfékezésére és felelősségre vonásáraA 15 pontból álló dokumentum szerint magasabb szintre kívánják emelni a terrorizmus elleni küzdelmet, miután a manchesteri "brutális" merénylet rámutatott, hogy az erőfeszítések megkétszerezésére van szükség. Ezért a G7-ek kötelezettséget vállalnak a terrorista akciók megelőzésére.A G7-ek felhívták a figyelmet arra is, hogyA világ vezető politikusai bejelentették, hogy a terrorizmus ellenes küzdelemről a G7-ek belügyminiszterei hamarosan újabb találkozót tartanak. Paolo Gentiloni a párizsi klímaegyezményről szólva közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök továbbra sem támogatja azt.

"Van egy nyitott kérdés, és ez az Egyesült Államok álláspontja a párizsi klímaegyezménnyel kapcsolatban. Mindenki más teljes támogatásáról biztosította a megállapodást"

A csúcstalálkozó szombaton ér véget. A csúcs ellen nagyszabású tüntetést terveznek, amelyre mintegy 3 ezer résztvevőt várnak, közöttük környezetvédőket is. Szicília partjait hadihajók ellenőrzik, a csúcs napjaiban a migránsokat szállító mentőhajók sem köthetnek ki.



Az 1975-ben alakult G7-csoportnak Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Japán és Olaszország, továbbá az 1986-ban csatlakozott Kanada a tagja.

- mondta. Biztosak vagyunk abban, hogy a hazai vitákat követően az Egyesült Államok is támogatni fogja az egyezményt - tette hozzá. Angela Merkel német kancellár kijelentette: "világosan megmondtuk, hogy azt akarjuk, hogy az USA tartsa tiszteletben a párizsi klímaegyezményt, az amerikai fél azonban hangoztatta, hogy még nem döntött a kérdésben, és a döntést nem most hozza meg". Theresa May szerint "kiváló" vita zajlott a klímaegyezményről, az amerikai fél tudja, mennyire fontos ez, és most mérlegel.Az amerikai elnök gazdasági tanácsadója, Gary Cohn úgy fogalmazott, hogyTrumpnak változnak a nézetei. Azért jött ide, hogy tanuljon. Nézetei változóban vannak, ahogy annak történnie kell - mondta a tanácsadó."Végül azonban annak alapján fog dönteni, hogy mi szolgálja leginkább az Egyesült Államok érdekeit" - jelentette ki Cohn.