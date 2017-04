Terrorellenes rajtaütés volt Londonban, egy fiatal nőt lövés ért

A rendőrségi beszámoló szerint a Willesden nevű londoni városrész egyik lakóházában lezajlott akcióban, illetve nem sokkal utána öt embert - egy 16 éves fiút, egy 20 és egy 28 éves nőt, valamint egy 20 és egy 28 éves férfit - vettek őrizetbe.



A rendőrség nem sokkal később a délkelet-angliai Kent megyében is őrizetbe vett egy 43 éves nőt.



A lövéstől megsebesült nőt, aki szintén a húszas éveiben jár, kórházba szállították, ahol rendőrségi őrizet mellett kezelik.



Neil Basu, a londoni rendőrség főparancsnok-helyettese, aki a Scotland Yard országos terrorelhárítási tevékenységének összehangolását irányítja, péntek délelőtti sajtótájékoztatóján a Willesden negyedben végrehajtott éjszakai akcióról elmondta: a rendőrségnek az előzetes megfigyelési művelet alapján olyan értesülései voltak, amelyek szükségessé tették a "fegyveres behatolást" az épületbe. Az egység a rajtaütés során könnygázt is használt.



A lőfegyverhasználat okairól a Scotland Yard főparancsnok-helyettese nem mondott részleteket, csak annyit közölt, hogy a nőt, akire a rendőrök rálőttek, súlyos sérülésekkel kezelik, de állapota stabil.



A rendőrtiszt hozzátette: a Scotland Yard az őrizetbe vételekkel "megfékezte" a gyanúsítottak által támasztott terrorveszélyt.



Basu igennel válaszolt arra az újságírói kérdésre, hogy az akcióval a rendőrség aktív terrortámadási előkészületnek vetett-e véget, de további részletekkel nem szolgált.



A rendőrségi tájékoztatás szerint a csütörtök esti összehangolt művelet nincs összefüggésben azzal a néhány órával korábbi akcióval, amelyben a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának egyik fegyveres osztaga a londoni parlament közelében őrizetbe vett egy 27 éves férfit.



Ez az őrizetbe vétel is előzetes megfigyelési és adatgyűjtési művelet végkifejlete volt. Ebben az incidensben sérülés nem történt, és a Scotland Yard hangsúlyozta, hogy nem fenyeget közvetlen terrorveszély.



A parlamentnél elfogott férfit fegyverként is használható eszköz birtoklásának, valamint terrorcselekmény előkészületének vagy terrorcselekményre uszító tevékenységnek a gyanújával vették őrizetbe.



Ez utóbbi meghatározás a 2000-ben kelt terrorellenes törvény ilyen esetekre vonatkozó cikkelye.



A rendőrség szerint az őrizetbe vett fiatal férfinél késeket találtak.



A pénteki brit sajtó értesülései szerint a londoni muszlim közösség, illetve saját családja hívta fel a rendőrség figyelmét a brit állampolgárságú, de külföldön született férfi gyanús viselkedésére, és ekkor kezdődött megfigyelése, amely a csütörtöki elfogásához vezetett.



A helyszín közelében március 22-én egy magányos merénylő, Khalid Masood járművével nagy sebességgel a gyalogosok közé hajtott a Westminster híd járdáján, majd a parlamentnél késsel megölt egy rendőrt.



A támadásnak a rendőrrel együtt öt halálos áldozata volt. A merénylőt a helyszínen agyonlőtték.