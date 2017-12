Terrorcselekményre készült: ő a manhattani robbantó - FOTÓ, VIDEÓ

A brit Metro fotót is közölt a 27 éves robbantóról, Akayed Ullah-ról.



Korábban



Terrorcselekményre tett kísérlet volt a hétfőn sikertelenül elkövetett csőbombás robbantás a Times Square közelében New York - közölte Bill de Blasio, a város polgármestere és James O'Neil rendőrfőnök.



Hírforrások szerint a robbanás véletlenül következett be. A történtek felelőse egy kezdetleges csőbombát kötözött magára, a robbanószerkezet a feltételezések szerint véletlenül lépett működésbe.



A robbanásban négyen sebesültek meg könnyebben, köztük a csőbomba készítője, akit időközben a 27 éves Akayed Ullahként azonosítottak a hatóságok. Értesülések szerint a férfi bangladesi származású, Brooklynban él.



A férfit őrizetbe vették az amerikai hatóságok, egyelőre azt próbálják a megállapítani, hogy valóban terroristaindítékú volt-e a csőbomba készítése.



A férfi egyelőre csak utalt arra, hogy az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet nevében akart merényletet elkövetni.



A robbanás helyi idő szerint reggel 7:30-kor következett be, New York egyik legforgalmasabb részén. A közeli Port Authority buszpályaudvart kiürítették és lezárták, ahogy nyolc metróvonalat és Times Square körüli összes utat is.



New Yorkban legutóbb november 1-én követtek el terrortámadást az IÁ nevében, akkor az üzbég származású 29 éves Sayfullo Habibullaevic Saipov egy bérelt kisteherautóval a Világkereskedelmi Központ közelében a bicikliúton gyalogosokat és kerékpárosokat gázolt el. Nyolc embert ölt meg és tizenegyen súlyosan megsérültek a gázolásos merényletben.



Az Iszlám Állam, amely Szíriában és Irakban katonai szempontból vereséget szenvedett, az utóbbi hónapokban terrortámadásokra szólította fel szimpatizánsait világszerte, kifejezetten nyugati országokban.



Korábban írtuk:

Robbanás történt hétfőn New York Manhattan városrészében egy buszpályaudvarnál, ennek következtében három metróvonalat ideiglenesen kiürítettek. A hatóságok egy súlyos és egy könnyebb sebesültről számoltak be.



Az ABC hírtelevízió úgy értesült, hogy csőbomba robbant egy aluljáróban a nagy forgalmú Port Authority buszpályaudvarnál.



A rendőrség megerősítette, hogy elfogtak egy gyanúsítottat.





Az első sajtóértesülések sebesülteket is említettek, de később a rendőrség azt közölte, hogy csak egyetlen ember sérült meg komolyabban, maga a gyanúsított, akihez túl közel lépett működésbe a robbanóeszköz. Más információk még egy - könnyebb - sebesültről tesznek említést.



Korábban írtuk:

Egy buszpályaudvarnál történt a robbanás, amelynek következtében három metróvonalat kiürítettek. Egyes amerikai hírforrások sebesültekről is említést tesznek, de ezt a rendőrség egyelőre nem erősítette meg.



Több sajtószerv közölte azt az információt, hogy a rendőrség egy gyanúsítottat is elfogott. A New York Times két gyanúsított elfogásáról ír.

New York City Alerts on Twitter BREAKING VIDEO: Moment of explosion at 42nd St and 8th Avenue in Manhattan https://t.co/JwygdnnwNb

A közösségi oldalakon többen is arról számoltak be, hogy tömeges káosz volt a terminál körül, az emberek fejvesztve menekültek, amikor meghallották a robbanást.Donald Trumpot is értesítették a robbanásról, mondta Sarah Sanders, a Fehér Ház sajtóreferense.Port Authority a legnagyobb buszpályaudvar az Egyesült Államokban, naponta nagyjából 232 ezer utas fordul meg itt.

Ed Baig on Twitter Big police/fire presence near Port Authority NYC. Subway entrances closed. Something going on

Cikkünk frissül.