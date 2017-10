Terrorcselekménynek minősítették a kijevi robbantást

Igor Moszijcsuk, az ellenzéki Radikális Párt parlamenti képviselője sebesülten fekszik egy kijevi kórházban. Fotó: MTI/AP/A Radikális Párt sajtószolgálata

Az ukrán hatóságok terrorcselekménynek minősítették a szerda este Kijevben elkövetett robbantásos merényletet, amelyben megsebesült egy ellenzéki parlamenti képviselő, a testőre és egy rendőrtiszt pedig életét vesztette.A rendőrtiszt a közelben lakott, és véletlenül vált a robbantás áldozatává. A testőr egy hónapja szolgált a honatya mellett.Ihor Moszijcsuk, az ellenzéki Radikális Párt parlamenti képviselője az Eszpresszo ukrán tévécsatorna stúdiójából lépett ki az utcára helyi idő szerint 22 óra 15 perckor, s ekkor robbanás történt. A nyomozóhatóságok szerint egy személyautó mellé állított motorbiciklire szerelt robbanószerkezet lépett működésbe. Szemtanúk azt mondták, hogy a motoron két ember érkezett a tévé épülete elé, leparkolták a járművet, majd gyalogosan elmentek.A képviselőt csütörtökre virradóra megműtötték az egyik kijevi kórházban, ahol négyórás műtéttel számos repeszt távolítottak el a testéből. Jelenleg az intenzív osztályon fekszik, állapotát az orvosok közepesen súlyosnak minősítették. A kórház épülete köré rendőri védelmet vontak.A merényletben megsebesült Vitalij Bala ismert ukrán politológus is. A tüdejét és a máját érték repesztalálatok, őt is megoperálták.Moszijcsuk - aki számtalan alkalommal élesen bírálta Oroszország Ukrajnával szembeni politikáját - műtéte után sajtójelentések szerint kifejezte meggyőződését, hogy a merénylet mögött Moszkva áll, a terrorcselekményt viszont helyiek, vagyis az országban élők hajtották végre. Az ukrán hatóságok is azon az állásponton vannak, hogy a merénylet célpontja a képviselő volt, akit közéleti tevékenysége miatt akartak meggyilkolni. Ivan Varcsenko belügyi tanácsadó a 112 Ukrajina hírtévé műsorában szintén azt mondta, hogy Moszkva áll a merénylet hátterében. Szavai szerint Ramzan Kadirov oroszbarát csecsen vezető már 2014-ben azzal fenyegetőzött, hogy megöleti Moszijcsukot.Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára ugyanakkor cáfolta és alaptalannak nevezte azt, hogy Kadirov állna a merénylet mögött.Az utóbbi időben több hasonló merénylet történt Ukrajnában, és ezek elkövetésével Kijev többször Moszkvát hozta kapcsolatba. Tavaly júliusban Pavel Seremet orosz állampolgárságú, Kijevben élő újságíróval végeztek fényes nappal az ukrán főváros központjában. Gyenyisz Voronyenkovot, az orosz állami duma volt képviselőjét március 23-án Kijev belvárosában, a Premier Palace nevű szálloda előtt lőtte le fényes nappal a támadója. Június 27-én szintén autóba rejtett pokolgép végzett Kijevben Makszim Sapovallal, az ukrán védelmi minisztérium alá tartozó katonai hírszerzés ezredesével, aki a Donyec-medencében zajló fegyveres konfliktusban a szakadár területeken folyó katonai felderítést koordinálta. Egy nappal később a kelet-ukrajnai harcok övezetében szolgálatteljesítés közben életét vesztette Jurij Voznij, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ezredese, vele is egy robbanószerkezet végzett, amelyet az autójába szereltek. Szeptember 8-án egy georgiai állampolgárságú, csecsen nemzetiségű férfi, Tyimur Mahauri vesztette életét Kijevben, miután az autójába rejtett pokolgép felrobbant. A férfi állítólag önkéntesként harcolt ukrán oldalon a Donyec-medencei konfliktusban.

KORÁBBAN ÍRTUK:



Robbantásos merényletben megsérült egy ukrán ellenzéki képviselő



Ihor Moszijcsuk, az ellenzéki Radikális Párt parlamenti képviselője az Eszpresszo ukrán tévécsatorna stúdiójából lépett ki az utcára, amikor felrobbant egy, a ház előtt parkoló autó, más források szerint egy motorbicikli.



A politikust repeszek okozta sérülésekkel kórházba szállították, egyelőre nem tudni, mennyire súlyos az állapota. A 112.ua hírportál beszámolója szerint a robbanásban megsérült Vitalij Bala politológus is.



A kijevi rendőrség egyelőre annyit erősített meg, hogy valóban robbanás történt a tévé székházánál. A képviselő szóvivője, Anna Szejnik a 112 Ukrajina hírtelevíziónak azt mondta, hogy tudomása szerint a felrobbant jármű már akkor ott parkolt a televízió előtt, amikor Moszijcsuk bement az épületbe. Oleh Ljasko, Moszijcsuk pártjának elnöke később a tévének azt mondta, hogy a merényletben meghalt a képviselő testőre. A 112 Ukrajina tudósítása szerint Moszijcsukkal együtt összesen négy személyt szállítottak kórházba a mentők. A testőr állítólag kórházba szállítás közben, a mentőautóban halt bele sérüléseibe.



Zorjan Skirjak, a belügyminiszter tanácsadója nem zárta ki, hogy az orosz titkosszolgálatok állnak a merénylet hátterében. Hozzátette ugyanakkor, hogy parlamenti képviselő elleni támadás indítékaként más verziókat is vizsgálnak a hatóságok, főként személyes ellentéteket a politikussal. Szavai szerint ha mégis az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) állt a háttérben, akkor azért követték el a merényletet, hogy ily módon is destabilizálják a helyzetet Ukrajnában.



A 45 éves, kelet-ukrajnai születésű Moszijcsuk az Oleh Ljasko vezette populista, nacionalista Radikális Párt parlamenti képviselője a 2014-es választások óta. A parlamentbe akkor bejutott párt először az Európa-párti kormánykoalícióhoz csatlakozott, de később kivált onnan, és ellenzékbe vonult. Moszijcsuk az ukrán médiában gyakran szerepel, a párt egyik közismert képviselője. Az ukrán és a nemzetközi sajtóban akkor vált ismertté, amikor 20105-ben az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai a parlament épületében, kamerák kereszttüzében vették őt őrizetbe egy korrupciós ügy gyanúsítottjaként. Ítélet azonban azóta nem született az ügyében.