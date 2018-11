Terrorcselekményként kezelik az ausztrál hatóságok a melbourne-i támadást - Elkövetőként az Iszlám Állam jelentkezett

A támadás elkövetőjeként az Iszlám Állam (IÁ) jelentkezett. Az incidens a délkelet-ausztráliai nagyváros központi üzleti negyedében történt helyi idő szerint péntek délután, csúcsforgalom idején, és emiatt megbénult az élet a belvárosban.



A férfi gépkocsijával nekiment az épületnek, s az autó lángra kapott. Ezután késsel támadt a járókelőkre, és nekirontott a helyszínre érkező rendőröknek is. A rendőrök a támadóra rálőttek, és súlyosan megsebesítették. A férfit válságos állapotban szállították kórházba, ahol belehalt sebesüléseibe.



A támadó által megkéselt három járókelő egyike a helyszínen belehalt sebesüléseibe. A másik két sebesültet kórházba szállították, állapotuk nem ismert.



Graham Ashton Victoria állambeli rendőrparancsnok közölte, hogy a platós terepjárót grillezéshez használt gázpalackokkal rakták meg, és a tartályok kaptak lángra.



"Nem gondoljuk azt, hogy jelenleg is veszély áll fenn, de bizonyosan terrorcselekményként kezeljük az incidenst" - mondta Asthon. A támadó kilétét nem akarta felfedni, de azt elmondta, hogy egy szomáliai származású férfiról van szó, aki ismert volt a rendőrség számára, jórészt a látókörükben lévő családtagjai miatt.



Ashton hozzátette, hogy a hét végi ünnep, az Emlékezés Napja idejére foganatosítandó biztonsági intézkedéseket az emlékhelyek és nyilvános események helyszínei körül felülvizsgálják, és feltehetően meg fogják erősíteni a rendőri jelenlétet.



Az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet szócsövén, az Aamák hírportálon azt közölte, hogy egyik harcosa hajtotta végre a melbourne-i "gázolásos és késeléses bevetést a koalíció célpontjai és polgárai elleni támadásokra szólító felhívásra".



Az Iszlám Állam vezetője, Abú Bakr al-Bagdádi idén augusztusban arra szólította fel híveit, hogy világszerte "vessenek be pokolgépeket, késeket vagy gépkocsikat" az Iszlám Állam ellen harcoló, Egyesült Államok vezette koalícióban részes országokban, amelyek felszámolták a Bagdadi által 2014 decemberében Szíria és Irak területén kikiáltott iszlám kalifátust.



A dzsihadista szervezet azonban a múltban többször felvállalta olyan terrorcselekmények elkövetését is, amelyekről később kiderült, hogy nem hozhatók vele kapcsolatba.





Korábban írtuk:



Az incidens a délkelet-ausztráliai nagyváros központi üzleti negyedében történt helyi idő szerint péntek délután, csúcsforgalom idején, és emiatt megbénult az élet a belvárosban.



A férfi gépkocsijával nekiment az épületnek, s az autó lángra kapott. Ezután késsel támadt a járókelőkre, és nekirontott a helyszínre érkező rendőröknek is. A rendőrök a támadóra rálőttek, és súlyosan megsebesítették. A férfit válságos állapotban szállították kórházba, ahol belehalt sebesüléseibe.



A támadó által megkéselt három járókelő egyike a helyszínen belehalt sebesüléseibe. A másik két sebesültet kórházba szállították, állapotuk nem ismert.



Graham Ashton Victoria állambeli rendőrparancsnok közölte, hogy a platós terepjárót grillezéshez használt gázpalackokkal rakták meg, és a tartályok kaptak lángra.



"Nem gondoljuk azt, hogy jelenleg is veszély áll fenn, de bizonyosan terrorcselekményként kezeljük az incidenst" - mondta Asthon. A támadó kilétét nem akarta felfedni, de azt elmondta, hogy egy szomáliai származású férfiról van szó, aki ismert volt a rendőrség számára, jórészt a látókörükben lévő családtagjai miatt.



Ashton hozzátette, hogy a hét végi ünnep, az Emlékezés Napja idejére foganatosítandó biztonsági intézkedéseket az emlékhelyek és nyilvános események helyszínei körül felülvizsgálják, és feltehetően meg

fogják erősíteni a rendőri jelenlétet.



Korábban írtuk:



Az ausztráliai Melbourne-ben egy férfi gépkocsijával belerohant egy bevásárlóközpont épületébe, majd megkéselt több embert, egyiküket halálosan, a rendőrök meglőtték és őrizetbe vették - jelentették ausztrál hírportálok péntek.



Az incidens a délkelet-ausztráliai nagyváros központi üzleti negyedében történt. Az esetről szóló híradásokból azt lehet leszűrni, hogy a férfi gépkocsijával nekiment az épületnek, felgyújtotta az autót, majd késsel támadt a járókelőkre, és nekirontott a helyszínre érkező rendőröknek is. A támadóra rálőttek, és súlyosan megsebesítették. A férfit válságos állapotban szállították kórházba.



A támadó három járókelőt megszúrt, egyikük a helyszínen belehalt sebesüléseibe. A másik két sebesültet kórházba szállították, állapotuk nem ismert.



David Clayton Victoria állambeli rendőrfőnök azt mondta, hogy a vizsgálat jelenlegi szakaszában a bűntényt nem hozzák összefüggésbe a terrorizmussal, de a nyomozás még nem zárult le.