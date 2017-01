Terhelő vallomást tett a dél-koreai elnökre egykori tanácsadója

Az újság szerint An Dzson Bom, az államfő koordinációs és politikai ügyekért felelős egykori tanácsadójának meghallgatásán egyértelművé vált: Pak Gun Hje tudott arról, hogy a Samsung Electronics vállalatcsoport vezetési struktúrája megváltoztatásával akarta rendezni a konszernnél jelentkező problémákat.



Miután az államfő személyesen találkozott Li Dzse Jonggal, a konglomerátum alelnökével és megbízott vezetőjével, a Samsung engedélyt kapott két leányvállalata összeolvadására. Nem sokkal később Li több millió dollárt utalt át az államfő barátnője és bizalmasa, Csoj Szun Szil által irányított két alapítványnak.



A két Samsung-leányvállalat legnagyobb részvényese az állami nyugdíjalap volt. A kisebbségben lévő részvényesek ellenezték a két leányvállalat fúzióját, ennek ellenére ez megtörtént. Az összeolvadás révén Li Dzse Jong növelni befolyását a Samsung Electronicsban.



Csoj az államfőt érintő korrupciós botrány kulcsfigurája, aki ellen bírósági eljárás folyik. A vád szerint 16 céget vett rá arra, hogy összesen 77,4 milliárd vont (65 millió dollárt) adományozzanak a két alapítványnak, amelyek az államfő politikai kezdeményezéseit szolgálták.



An Dzson Bom azt is mondta az alkotmánybírósági meghallgatáson, hogy az államfő személyesen határozta meg a Csoj alapítványainak átutalandó hárommilliárd vonos összeget (2,5 millió dollárt), amelyet a nagy vállalatoknak kellett "áldozniuk" a kultúrára és sportra.



Az elnöki tanácsadó más dolgokról is beszélt, amelyek rossz fényt vetnek egykori felettesére. Az államfő állítólag tevékenyen közreműködött az SK konszern négy évre elítélt vezetője, Cshve The Von szabadlábra helyezésében, de azt nem tudta megmondani, hogy ezért kapott-e kenőpénzt. Elmondása szerint Pak Gun Hje arra kényszerítette a KT reklámcéget, hogy vezető beosztásban alkalmazza két ismerősét. Nem sokkal később ők hatmillió dolláros szerződést kötöttek a vállalattal, amely ugyancsak Csoj Szun Szil "ellenőrzése" alatt állt.



A dél-koreai parlament december 9-én úgy döntött, hogy megindítja a Pak leváltását célzó eljárást, felfüggesztették őt tisztségéből, de a végső szót az alkotmánybíróságnak kell kimondania. Ha helybenhagyja a parlament döntését, azzal véglegessé válik Pak Gun Hje leváltása.



A Csoj ellen indított eljárásban az ügyészség bűnrészesként nevezte meg az államfőt, aki megbízatása megszűnéséig a törvények fölött áll, ezért nem indítható elleni bűnvádi eljárás. A Koreai Köztársaság megalakulása óta még soha nem fordult elő, hogy az ország elnökét bűncselekménnyel gyanúsítsák.