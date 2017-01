Templomban is esküdhetnek a melegek Norvégiában

A norvég evangélikus egyház Trondheimben tartott zsinata hétfőn olyan eljárásról döntött, amelynek értelmében lehetővé válik homoszexuális párok egyházi esketése. Szerdától templomban is házasságot köthetnek majd a melegek a skandináv államban.



A zsinat 112 résztvevője közül 89-en szavaztak a javaslat mellett. A gyűlés egy évvel korábban hagyta jóvá a homoszexuálisok templomi házasságkötését. Az új liturgia számára a hagyományos szöveget kissé módosítani kellett, így abban többé nem az szerepel a "menyasszony és vőlegény" fordulat. Emellett a korábbihoz képest más szöveghelyeket is idéznek a Bibliából.



Az anyakönyvvezető hivatalában már 2009 óta mondhatják ki a boldogító igent Norvégiában a meleg párok. A templomi esküvőt illetően azonban Norvégia a többi Skandináv államhoz képest lemaradásban volt, hiszen Dániában ezt 2012-től, Svédországban pedig már 2009-től lehetővé tették.



"Ezen a napon válik valóra egy ima és egy álom. Nem szabad egyetlen párt sem elutasítani" - jelentette ki a homoszexuális Gard Sandaker-Nilsen, aki résztvett a zsinaton. Ole Kristian Kvarme oslói püspök, aki az új szabályozást támogatta ugyanakkor elismerte, hogy a döntés gondot is jelent majd.



A melegházasságok elleni tiltakozásul Oyvind Bard Benestad lelkész azonnali visszavonulását jelentette be a norvég vangélikus egyháztól.