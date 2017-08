Tell-Áfár visszafoglalására készülnek az iraki erők

Az észak-iraki Moszul és a szíriai határ közelében lévő, az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet kezén lévő Tell-Áfár visszafoglalására készülnek az iraki kormányerők - jelentették be hétfőn iraki vezetők.



Raed Saker Dzsaudat, a szövetségi rendőrség vezetője hétfőn közzétett közleményében tudatta, hogy "páncélos és elit egységek közelednek Tell-Áfár felé". A város Moszultól 70 kilométerre nyugatra fekszik, ahol az Iszlám Állam három éve kikiáltotta a kalifátust, és ahonnan júliusban kiűzték.



Az egységek, amelyek számát nem közölték, a közlemény szerint "harcállásban csoportosulnak a következő felszabadító ütközetre készülve".



A szövetségi rendőrségen kívül a többségében síita milíciákat tömörítő Hasd es-Saabi (Népi Mozgósítási Erők) szóvivője is bejelentette, hogy a fegyvereseik részt vesznek a harcokban. Ahmed el-Aszadi sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a milíciák "a néhány nap múlva kezdődő csatában aktívan részt vesznek minden fronton", de nem közölte a támadás időpontját.



Helyi vezetők szerint mintegy ezer dzsihadista sáncolta el magát az IÁ által 2014-ben elfoglalt a városban. Az IÁ érkezése előtt Tell-Áfárnak mintegy 200 ezer lakosa volt, többségükben türkmének, a város síita enklávénak számított a többségében szunniták lakta térségben.



Tell-Áfáron kívül a Kirkuk kormányzóságban, Bagdadtól 300 kilométerre északra fekvő Havíja is az Iszlám Állam kezén van. A dzsihadisták továbbra is tartják magukat a nyugat-iraki el-Anbár tartomány, egyebek mellett a Szíriával határos Káim térségében.