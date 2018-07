Telefonkapcsolatot létesítettek a föld alatt rekedt diákcsoporttal Thaiföldön - fotók

Cáfolta kedden a mentést vezető tartományi kormányzó azt a korábbi hírt, amely szerint hónapokba telne barlangban rekedt diákcsoport kimentése. Közben máris telefonvonalat létesítettek a gyerekekhez. Az észak-thaiföldi Csiang Rai tartomány kormányzója, Narongsak Osottanakorn azt mondta, kimentésük biztosan nem kedden valósul meg, de még nem lehet tudni pontosan, hogy mikor.A legfontosabb szempont a bent rekedtek egészsége. Fizikailag most nem olyan erősek, hogy ússzanak vagy víz alá merüljenek - mondta. Korábban a hatóságok úgy döntöttek, hogy addig is, amíg a kimentésük módját megtervezik, búvároktatásban részesítik a gyerekeket, hogy biztonságosan tudjanak navigálni a barlangrendszer sáros, zavaros vizeiben.A kormányzó szerint a víz fokozatosan apad a barlangban, azt szeretnék, hogy kiszáradjon az elárasztott terület, s csak ezután mentenék ki a csapatot. A vezető nevetségesnek nevezte azt a beszámolót, amely szerint hónapokig is eltarthat a mentés.A thai haditengerészet egy tisztje kedden nyilatkozott úgy, hogy akár négy hónapig is elhúzódhat a művelet. A kormányzó hozzátette, a csoport tagjait minden esetre felkészülve búvároktatásban részesítik. Beszámolt arról is, hogy közvetlen telefonvonalat létesítettek a gyerekekhez, amelyen keresztül a tisztviselők és a szülők keddtől érintkezésbe léphetnek velük.Egyelőre továbbra sem ismeretes, hogy miként fogják a Tham Luang barlangrendszerben rekedt tizenhárom fős csoport tagjait kihozni.Különböző lehetőségeket mérlegelnek a hatóságok. Az egyik az lenne, hogy nyílást vágnak a barlangot magában foglaló hegy tetején és azon keresztül emelnék ki a csapatot - árulta el Bruce Konefe, egy búvárszakértő, aki részt vesz a mentésben. Hozzátette, helikopterek köröznek a levegőben, hogy pontosan azonosítsák a csoport tartózkodási helyét.A diákok és edzőjük június 23-án tűntek el a Bangkoktól ezer kilométerre északra fekvő barlangrendszerben. Az egész Thaiföldet mozgósító országos figyelem mellett hétfőn, csodával határos módon élve találták meg őket. Azóta orvosi vizsgálatnak vetették alá a 11 és 16 év közötti gyerekeket, állapotuk kielégítő, legtöbbjüknek csak csekély egészségügyi problémájuk keletkezett kilenc nap után a föld alatt.Előreláthatóan akár négy hónapig nem jut a felszínre a barlangban rekedt 12 diák és fociedzőjük Thaiföldön, mert a vízszint még nem apadt le annyira, hogy biztonságosan ki tudják őket hozni - közölte a délkelet-ázsiai ország hadserege kedden.A heves esőzések következtében megemelkedett vízszint miatt az észak-thaiföldi Csiang Rai tartomány Tham Luang barlangrendszerben rekedt tizenhárom fős csoportnak ez idő alatt búvárórákat adnak, és naponta ellátják őket tápanyagban dús élelmiszerrel és gyógyszerekkel. Csiang Rai tartomány kormányzója, Narongsak Osottanakorn közölte:

Biztonságban vannak, de ez még nem jelenti a küldetés végét. (...) A terv az, hogy elvezetjük a vizet a barlangból és aztán kihozzuk őket.

A vízelvezetés terve azonban egyelőre sikertelennek mutatkozik, az áradásokat okozó esős évszak általában szeptember-októberig tart, s félő, hogy a barlang vízszintje sem fog addig apadni. A hatóságok ezért döntöttek úgy, hogy ha addig nem sikerül felszínre hozni a csapatot, búvároktatásban részesítik őket, hogy biztonságosan tudjanak navigálni a barlangrendszer sáros, zavaros vizeiben.A diákok és edzőjük június 23-án tűntek el a Bangkoktól 1000 kilométerre északra fekvő barlangrendszerben, hétfőn, csodával határos módon élve találták meg őket. Megtalálásukat követően orvosi vizsgálatnak vetették alá a 11 és 16 év közötti gyerekeket, állapotuk kielégítő, legtöbbjüknek csak csekély egészségügyi problémájuk keletkezett kilenc nap után a föld alatt.