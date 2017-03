Tehervonaton veszteglő migránsokra bukkantak

Harminckét illegális bevándorlóra bukkantak a hatóságok egy veszteglő tehervonaton a délkelet-szlovéniai Sezana vasútállomáson pénteken - közölte a koperi rendőrkapitányság.



A migránsok irakinak és szíriainak mondták magukat, egy nő és több gyerek is volt köztük. Heten orvosi ellátásra szorultak közülük, egyiküket pedig kórházba szállították.



A rendőrség szerint az illegális határátlépők Horvátországból érkezhettek.



A tehervonat szóját szállít Olaszországba, csütörtök reggel óta várakozik a szlovéniai állomáson.



Miután kiérkezett a rendőrség, többen leugrottak a vonatról és elmenekültek. A rendőröknek sikerült elfogniuk őket.



Az elmúlt csaknem másfél évben több mint egymillió illegális bevándorló érkezett Nyugat-Európába az ellenőrizetlen migránsáradattal. Tavaly márciusban a nyugat-balkáni útvonalon található országok fokozatosan lezárták határaikat a migránsok előtt. Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy ott akarnak menedéket kérni.



A rendőrség hivatalos adatai szerint a kétmilliós Szlovéniában 2015. október óta félmillió közel-keleti menekültet vettek nyilvántartásba, akiknek csak egy töredéke kért menedékjogot az országban.