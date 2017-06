Teheráni merényletek: visszataszítónak nevezte Trump részvétnyilvánítását az iráni külügyminiszter

A támadók irániak és az Iszlám Állam terrorszervezet tagjai voltak

azt mondta, imádkozik az Iszlám Állam szunnita dzsihadista szervezet által elkövetett szerdai támadások áldozataiért. Az amerikai vezető ugyanakkor"A Fehér Ház közleménye visszataszító. Az iráni nép elutasítja az ehhez hasonló, barátinak nevezett amerikai megnyilvánulásokat".A mészárlásban legalább 13 ember életét vesztette, és sokan megsebesültek. Elkövetőként az Iszlám Állam terrorszervezet jelentkezett, de az iráni Forradalmi Gárda a rivális Szaúd-Arábiát vádolta a támadás megszervezésével. A dzsihadisták további merényletekkel fenyegetőztek a síita többségű Iránnal szemben. Az Iszlám Állam eretnekként tekint a síitákra. Rijád tagadta, hogy köze lett volna a támadáshoz.Az iráni parlamentet és a teheráni Khomeini-mauzóleumot szerdán megtámadó fegyveresek iráni állampolgárok voltak - jelentette be az iráni nemzetbiztonsági tanács helyettes vezetője az állami televízióban.Reza Szejfollai szerint, amely a merényletek elkövetőjeként jelentkezett.Az IRIB állami televíziónak nyilatkozva Mohammad Hosszein Zolfagari belügyminiszter-helyettes elmondta, hogyamerikai elnök közleményt adott ki, amelyben azt írta, hogyUgyanakkor hozzátette: "a terrorizmust támogató államok azt kockáztatják, hogy maguk is áldozataivá válnak a gonosznak, amelyet segítenek". Több fegyveres megtámadta az iráni parlamentet és a parlamenttől mintegy húsz kilométerre fekvő teheráni Khomeini-mauzóleumot a nap folyamán. A merényletet a dzsihadista szervezet vállalta. Az AFP francia hírügynökség felhívta a figyelmet arra:A belügyminisztérium beszámolója szerint, ahol Kalasnyikov-gépkarabélyokkal és pisztollyal lövöldözni kezdtek., és a parlament főkapuján mentek be az épületbe., egyikük felrobbantotta magát, a többieket lelőtték.az 1979-es iráni iszlám forradalom vezetőjének, Ruholláh Muszavi, amely a törvényhozástól mintegy 20 kilométerre, a főváros déli részén található.