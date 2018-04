Tavaly 80 szélsőséges iszlamistát utasítottak ki Németországból a szövetségi belügyminisztérium hétfőn megjelent adatai szerint.



A kiutasítás lényege, hogy az illetőtől megvonják tartózkodási engedélyét és kötelezik, hogy meghatározott időn belül hagyja el az országot. Ha nem tesz eleget a határozatnak, kitoloncolhatják. A 80 szélsőséges iszlamista közül 10 esetében rendeltek el kitoloncolást is a kiutasítás mellett - idézték hírportálok a tárca adatait.



A kiutasítás és a kitoloncolás nem feltétlenül megtörtént bűncselekménnyel kapcsolatos döntés, a hatóságok az országot fenyegető veszélyek elkerülése érdekében is elrendelhetik.



Mindezzel kapcsolatban a Die Welt című lap hétfőn azt írta, hogy az utóbbi négy évben 19 342 veszélyes vagy bűncselekmény miatt elítélt külföldit utasítottak ki az országból, de nagyjából minden ötödik - 4396 fő - még tavaly év végén is az országban tartózkodott.



Az adatok az ellenzéki liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) parlamenti (Bundestag-) frakciójának a kormányhoz intézett írásbeli kérdésére adott válaszból származnak. Az FDP arra volt kíváncsi, hogy miként alakult a kiutasítottak száma annak hatására, hogy a 2015 szilveszterén Kölnben és több más nagyvárosban nők ellen többnyire külföldi férfiak által elkövetett szexuális bűncselekmények nyomán szélesítették a kiutasítás lehetőségét.



A kormányzati válaszból kitűnik, hogy emelkedik ugyan a kiutasítások száma, 2015-ben 3607, 2016-ban 5045, 2017-ben pedig már 7249 külföldit utasítottak ki Németországból, de a bűncselekmény miatt elítélt külföldiek számához képest továbbra is alacsony. A lap a szövetségi statisztikai hivatal adatait idézve rámutatott, hogy egyedül 2015-ben 209 603 külföldi állampolgárt ítéltek el bűncselekmény miatt - 529 884 német mellett -, 2016-ban pedig 231 562-őt - 506 311 német mellett -, és az adatok azt jelentik, hogy csaknem valamennyi külföldi bűnelkövető Németországban maradhat.