Tartanak a zarándokok a kanyarótól

Hosszú a betegség lappangási ideje



A kanyaró lappangási ideje 2 hét, hurutos panaszokkal kezdődik és veszélyes szövődményekkel járhat. A beteg akkor a legfertőzőbb, amikor még meg sem jelentek rajta a diagnózist segítő kiütések.

A fertőszentmiklósi Horváth Ádám évek óta rendszeres résztvevője acsíksomlyói pünkösdi búcsúnak. 1987-ben született, így mivel mind a két, Magyarországon kötelező oltást megkapta, teljes a védettsége, nem kell tartania a kanyarótól.Vele együtt ismét százezrek zarándokolnak el a hétvégén a búcsúba, amelynek története 1567-re nyúlik vissza és mára az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. Az ünnepet beárnyékolja a kanyarójárvány, amely szinte egész Romániára kiterjed és egyelőre megállíthatatlannak tűnik. A betegség tavaly februárban ütötte fel a fejét és mostanáig 6434 embert fertőzött meg. Közülük 27-en meghaltak. Április közepén egyetlen hét alatt majdnem 700 új beteget regisztráltak.A Magyarországgal határos nyugati megyékben észlelték a legtöbb fertőzést, szám szerint 800–1100 között. Hargita megye, ahol Csíksomlyó fekszik, a kevéssé fertőzött régiók között szerepel, itt 35 beteget találtak.Hargita megye és Csíkszereda elöljárója közös videoüzenetben igyekszik meggyőzni az utazókat, nem áll fenn annak a veszélye, hogy kanyaróval fertőződjenek meg a búcsú idején. Szándékos politikai rémhírkeltést emlegetnek és hisztériakeltéssel vádolják Hargita megye tiszti főorvosát, aki a kanyaró elleni oltás szükségességére figyelmeztette pár napja a zarándokokat.Azt is bejelentette, hogy egy félnomád életmódú csíksomlyói közösségben nemrég 18 kanyarós megbetegedést észleltek, és nem tudni, hányan fertőződtek meg akörnyezetükben. A hargitai tiszti főorvos azt javasolta, amit a magyar szakemberek is: aki fertőzött területre készül, ellenőrizze, hogy mind a két oltást megkapta-e; 15 hónaposnál fiatalabb csecsemővel viszont, aki még koránál fogva nem kaphatta meg az elsőt sem, kockázatos az utazás.A számok, hírek és ellenhírek sokakat elgondolkodtattak, erre utal, hogy például a csíksomlyói út egyik szervezőjénél, a budapesti Kárpát- európa Utazási Irodánál is voltak lemondások, a győri ÁNTSZ-nél pedig több zarándok is jelentkezett az utóbbi hetekben, hogy beadassa az oltást. Jó részük nem tudta, hogy megkapta-e mind a kettőt, ezért biztos, ami biztos alapon megszúratta magát. A védettség kialakulásához két hét kell.A kanyaró Olaszországban, Belgiumban, Franciaországban, Lengyelországban is terjed, akárcsak Németországban, ahol Romániához hasonlóan nem kötelező a kanyaró elleni oltás.