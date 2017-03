Tanúként akarja meghallgatni a lengyel ügyészség Donald Tuskot

Az illetékes ügyészség szóvivője, Michal Dziekanski azt közölte a PAP lengyel hírügynökséggel: Tuskot szerdára idézték be, és a volt miniszterelnök átvette az idézést. Az eljárás részleteiről Dziekanski nem nyilatkozott.



A lengyel katonai elhárítás (SKW) két volt főnökét, Janusz Nosek tábornokot és Piotr Pytelt az ügyészség tavaly decemberben azzal gyanúsította meg, hogy közvetlenül a 96 tagú lengyel állami küldöttség halálával járó 2010-es szmolenszki légi katasztrófa után hatáskörüket túllépve együttműködési megállapodást kötöttek az orosz belbiztonsági szolgálattal (FSZB), az akkori miniszterelnök tudomása nélkül.



A Gazeta Polska Codziennie lengyel konzervatív napilap tavaly decemberben azt írta: a szóban forgó megállapodás "mindkét oldalt illető fenyegetés elhárítását" célozta. Az FSZB saját magára nézve az Egyesült Államok, valamint a NATO tevékenységét minősítette az ilyen veszélynek - írta a napilap, amely szerint a lengyel SKW többek között a szmolenszki légi katasztrófát vizsgáló lengyel katonai ügyészt is megfigyelte.



A Gazeta Wyborcza lengyel balliberális napilap viszont arról írt a tavalyi év végén: az SKW és az FSZB együttműködési megállapodása az Afganisztánban működő lengyel katonai kontingens hazatérésével volt összefüggésben. Lengyelország 2012-ben vonta ki az Afganisztánban állomásozó kontingense nagy részét.



A nizalezna.pl hírportál szerint a jelenlegi ügyészségi nyomozás Pytel és Nosek tábornok oroszországi szolgálati útjait is vizsgálja, valamint azt, hogy az SKW-ba látogató orosz tisztviselők szabadon, felügyelet nélkül mozogtak a lengyel katonai elhárítás varsói székhelyén.



Donald Tusk 2007 és 2014 között volt lengyel miniszterelnök.