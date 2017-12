Találomra lőtte agyon áldozatait a 21 éves férfi

Diáknak álcázta magát a két tanuló életét kioltó lövöldöző, hogy bejuthasson az új-mexikói középiskola területére Aztec városában - közölte pénteken a megyei seriff.



A csütörtökön történt lövöldözésben a támadó is meghalt: agyonlőtte magát. A hatóságok szerint William Atchison találomra választotta ki és lőtte agyon áldozatait egy hónapja törvényesen vásárolt, 9 milliméteres Glock típusú pisztolyával, amelyhez több tárnyi lőszert is magával vitt.



Ken Christesen seriff közzétette a 21 éves férfi búcsúlevelét. Az üzenet tartalmazta a lövöldözés végrehajtásának tervét is, az elkövető szándéka azt volt, hogy a lehető legtöbb emberrel végezzen.



A seriff elmondta, hogy a tettes szüleivel élt Aztec városában, és egy benzinkútnál dolgozott.



"A munka szívás, az iskola szívás, az élet szívás" - írta búcsúlevelében hozzátéve, hogy véget akar vetni mindennek.



Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) közlése szerint a tettes az interneten tett bejegyzéseivel már tavaly felhívta magára a hatóságok figyelmét, de bűncselekmény hiányában az ellene indult vizsgálatot lezárták.



Aztec 6500 lakosú vidéki település Új-Mexikó szívében.