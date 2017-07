Tájfun söpört végig Tajvanon, szerdáig marad

Fotók: MTI

Tájfun söpört végig vasárnapra virradóra Tajvanon, ami miatt több százezer otthon maradt átmenetileg áram nélkül, legalább nyolcvan ember - zömmel mentésben résztvevő - pedig megsérült rázuhanó törmeléktől.

Éjjel újabb tájfun érkezik a sziget fölé. A vihar szele 137 kilométer per órás sebességgel tombolt, de akadtak 173 kilométer per órás lökései is. A fővárosban, Tajpejben vasárnap szünetelt minden munkavégzés. Nem szállították el a szemetet, szüneteltették az oktatást, módosították a metrójáratok menetrendjét. Fennakadások voltak a légi közlekedésben is.

A tájfun Kína felé halad, és várhatóan egészen szerdáig felhőszakadást zúdít az országra. A szombat este érkezett volt az idei első tájfun Tajvanon, ám szorosan a nyomában van a második, amely az előrejelzés szerint vasárnap éjjel éri el a szigetet.