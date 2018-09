Szükségállapot 5 államban és Washingtonban - tovább nőt Florence halálos áldozatainak a száma

Emelkedett a Florence hurrikán halálos áldozatainak száma



Tizenegyre emelkedett az időközben trópusi viharrá gyengült Florence hurrikán halálos áldozatainak száma szombatra az Egyesült Államokban - számolt be az ABC helyi tévétársaság.



Egy anya gyermekével akkor halt meg, amikor rájuk zuhant egy fa az észak-karolinai Wilmingtonban. A halálos áldozatok között van egy 81 éves férfi is, aki miközben a holmiját pakolta, hogy elmeneküljön, elesett és beütötte a fejét az ugyanebben az államban lévő Wayne megyében. A hírügynökségek beszámoltak egy házaspár haláláról is Cumberland megyében, ők a házukban keletkezett tűzben vesztették életüket.



A Florence útját figyelemmel kísérő nemzeti meteorológiai központ adatai szerint a trópusi vihar 95 kilométerre a dél-karolinai Myrtle Beachnél helyezkedik el és központi magja északra halad óránként 3,24 kilométeres sebességgel, míg a szél ereje eléri az óránkénti 72 kilométert. Korábban Georgia, Virginia, Észak-Karolina, Dél-Karolina, Maryland államok, valamint a főváros Washington szükségállapotot vezetett be a Florence miatt. A trópusi vihar árvizeket okozott Észak- és Dél-Karolina számos régiójában. Ez utóbbi két államban az óceánparti körzetekben elrendelték az evakuálást, ami mintegy 1,5 millió embert érintett. Az Egyesült Államok keleti partján több ezer légi járatot töröltek pénteken és szombaton.



Trópusi viharrá szelídült a Florence, de változatlanul veszélyes



Trópusi viharrá szelídült péntek éjszakára a Florence hurrikán, de változatlanul veszélyes, több halálos áldozatot követelt. Észak-és Dél-Karolina part menti településein térdig ér a víz, óránként 100-110 kilométeres szél süvít, fákat csavar ki tövestől, áradnak a folyók. A vihar eddig öt halálos áldozatot követelt. Az észak-karolinai Wilmingtonban a vihar fát csavart ki, amely rázuhant egy házra, a bent lévő fiatal nő és kisbabája meghalt, a családfőt kórházba szállították. Ugyancsak Észak-Karolinában egy nő szívrohamot kapott, a vihar és a magas víz, valamint a törmelékek miatt a mentők csak későn tudtak bejutni a házába. Egy kutyáit ellenőrző férfit a szél vágott a földhöz, azonnal meghalt, egy másik áldozatot egy víz alá került házban az áram ütötte agyon.



A két folyó találkozásánál fekvő, 30 ezer lelket számláló észak-karolinai New Bern városa teljesen víz alá került, a házakat az első emeletig árasztotta el a víz, az embereket motorcsónakokkal mentik ki otthonaikból. Az amerikai földtani intézet szerint a térségben eddig 75-80 centiméternyi eső esett. Észak-Karolinában eddig több mint 800 ezren maradtak áram nélkül. Roy Cooper kormányzó péntek esti sajtótájékoztatóján arra figyelmeztetett, hogy várhatóan két-két és félmilliónyi embernek nem lesz áramszolgáltatása. Az államban 150 menedékhelyet nyitottak, több mint 20 ezer ember ezekben várja, hogy a vihar elvonuljon. A közintézmények, iskolák, templomok zárva tartanak, de nemcsak Észak-Karolinában, hanem a szomszédos Dél-Karolinában is.



Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője bejelentette, hogy Donald Trump elnök a jövő hét elején vagy közepén felkeresi a katasztrófa sújtotta vidéket. A Fehér Ház közleményben jelentette be, hogy a kormányzat felkészült a segítségnyújtásra: több mint 3800 szövetségi alkalmazott, köztük a katasztrófa-elhárítási ügynökség (Fema) ezer munkatársa a helyszínen segít, az egészségügyi minisztérium gyógyszereket készített elő, és a tárca 560 munkatársa áll készenlétben.



Csökken a Florence hurrikán ereje, a viharzóna az Egyesült Államok belseje felé halad



Csökkent a Florence hurrikán ereje pénteken, a viharzóna az Egyesült Államok belseje felé halad.



A hurrikán 1-es erősségű trópusi viharként, nagyon lassan halad Észak-Karolina állam belseje felé - jelentette pénteken az amerikai Országos Hurrikán Központ.



Észak-Karolinában eddig több mint kétszáz embert mentettek ki, ők a kötelező evakuálás ellenére is otthonaikban maradtak. Legalább ennyien várnak még arra, hogy kimentsék őket a víz alá került otthonaikból. A mentésben a Nemzeti Gárda négyezer tagja segédkezik.



Az amerikai televíziók helyszíni tudósításai szerint Észak-és Dél-Karolina partmenti településein derékig érő víz hömpölyög az utcákon, az észak-karolinai Atlantic Beachen például az amerikai meteorológiai szolgálat szerint 80 centiméternyi eső esett. E két déli államban eddig általában mindenütt 50-75 centiméternyi csapadék hullott, és várhatóan vasárnapig nem is áll el az eső. Észak-és Dél-Karolinában csaknem hatszázezren maradtak áramszolgáltatás nélkül.



A kötelező kiürítés a keleti parti államokban változatlanul érvényben van, már ahol még el lehet menekülni a vihar ereje elől. Észak-és Dél-Karolinában, Georgiában, Virginiában és Marylandben egymillió hétszázezer embert érint az evakuálás, és a keleti parton most, vagy az elkövetkező napokban mintegy tízmilliónyian szenvednek a vihartól.



A vihar ereje ugyan enyhült, ám Florence változatlanul életveszélyes, a szakemberek "katasztrofális" áradásokat jeleznek előre. A szél 150-170 kilométeres sebességgel többméteresre korbácsolja az Atlanti-óceán hullámait.



Roy Cooper, Észak-Karolina kormányzója péntek délután tartott sajtóértekezletén arra figyelmeztetett: Florence egész településeket söpörhet el. "A vihar továbbra is erőteljes lesz és napokig pusztít még államunkban" - fogalmazott a kormányzó.



Észak-Karolinában 260 ezer ember várja menedékhelyeken a hurrikán elvonulását, és telnek a menedékhelyek Virginia államban is.



Az Egyesült Államok keleti partvidékén eddig 1100 repülőjáratot töröltek, Georgia, Észak-és Dél-Karolina reptereit lezárták. A Virginiában lévő Reagan repülőtér még fogad és indít járatokat.



Elérte a partot a Florence hurrikán helyi idő szerint reggel negyed nyolckor az észak-karolinai Wrightsville Beach közelében - közölte az amerikai hurrikánközpont (NHC) pénteken.



Az ötfokozatú Saffir-Simpson skálán egyes, azaz a legalacsonyabb kategóriába sorolt Florence-t óránkénti 150 kilométeres széllökések kísérhetik.



Bár a hurrikán ereje négyesről egyesre csökkent, a helyi hatóságok aggódnak. Roy Cooper észak-karolinai kormányzó figyelmeztetett, hogy a vihar nyolc-tíz méteres hullámokat korbácsolhat a tengerparton, így az ottani házakat egészen az tetőig elboríthatja az áradat. Az özönvízszerű esőzés szombatig folyamatos lehet.



Kicsit több, mint 9 óráig lehetett követni egy tengerparti kamerán a Florence hurrikán érkezését az amerikai partokhoz, most viszont csak radarképet tudunk követni. Mondhatni, éppen lecsap a hurrikán a nagyrészt kiürített partokra.



Ez az élő radarkép:





Ezen a videón pedig visszanézheti, hogyan közeledett Florence a partokhoz: