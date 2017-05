Sztrájkkal és tüntetésekkel tiltakoznak a mexikói újságírók meggyilkolása ellen

Tüntetők egy csoportja helyi idő szerint reggel 8 órakor a mexikóvárosi függetlenségi emlékmű ("Függetlenség Angyala") előtt tiltakozott, transzparenseiken egyebek között olyan feliratok voltak láthatóak, mint "Gyilkolnak minket", "Mondj nemet a hallgatásra!"



Az elmúlt 24 órában megölt két újságíró egyikét, Javier Valdezt Sinaloa állam fővárosában, Ciliacánban lőtték le a nyílt utcán ismeretlen tettesek hétfőn. Az 50 éves férfi elsősorban a kábítószer-kereskedelemről és a szervezett bűnözésről írt a régióban. Sinaloában működik az azonos nevű drogkartell is, melyet a nemrég az Egyesült Államoknak kiadott Joaquín "El Chapo" Guzmán vezetett korábban. Valdeznek több könyve is megjelent a témáról.



Valdez halála után néhány órával szintén egy fegyveres támadásban életét vesztette Jonathan Rodríguez, egy mexikói hetilap munkatársa is. A támadásban Rodríguez édesanyja, a hetilap helyettes főszerkesztője is megsebesült.



Gabriela Esquivel fényképész, a fővárosi tüntetések egyik fő szervezője az eseményen sajnálatát fejezte ki az újságírók meggyilkolásával kapcsolatos általános "büntetlenséget" illetően. Mexikóban az idén már hét, 2000 óta pedig több mint száz újságíró életét oltották ki.



Mintegy harminc médium képviselői vettek részt a keddi tüntetéseken, melyekhez egy egyetemistákból álló csoport is csatlakozott. "Csatlakozunk az elhunytak családtagjaihoz, és osztozunk fájdalmukban, nem akarunk további büntetlenséget a gyilkosságokért. Követeljük, hogy a kormány álljon ki a meggyilkolt újságírók és családtagjaik mellett" - mondta az egyik egyetemista hallgató.



A mexikói kormány elítéli Javier Valdez megölését - írta a Twitter közösségi portálon Enrique Pena Nieto, a latin-amerikai ország elnöke.



A mexikói lapok közül egyre több gyakorol öncenzúrát, és félelemből nem ír a szervezett bűnözésről. Az Artículo 19 nevű újságíró szövetség szerint tavaly 426 alkalommal érte támadás a sajtó munkatársait Mexikóban, amelyet a Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű szervezet a világ egyik legveszélyesebb országának tart az újságírók számára. A sajtó munkatársai ellen elkövetett erőszakcselekmények jórészt felderítetlenek maradnak.