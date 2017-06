Sztrájkkal bénítják meg a közlekedést Olaszországban

Csütörtök este kilenc órától kezdődik az olasz vasutasok 24 órás munkabeszüntetése, amelyhez pénteken a légiközlekedésben dolgozók, valamint a városi tömegközlekedés is csatlakozik.



Elsőként az olasz vasúti dolgozók szüntetik be a munkát: csütörtök este kilenc órától péntek este kilencig tart a vasutassztrájk egész Olaszországban (kivéve Piemonte és Valle díAosta tartományt). A nemzetközi járatok és a nagysebességű vasúthálózat közlekedése biztosított, járnak az olasz repülőterek gyorsvasútjai is, a helyi vonatjáratok azonban csak a péntek reggeli és a délutáni csúcsforgalomban garantáltak.



A sztrájkot az olasz szakszervezetek a közlekedési szektor tervezett privatizációja és liberalizációja elleni tiltakozásként hirdették meg. Olaszországban leggyakrabban a közlekedési dolgozók sztrájkolnak. Graziano Del Rio közlekedési miniszter szerint nehézségek várhatóak a közlekedés megbénulása miatt.



Az Alitalia olasz légitársaság mintegy 170 pénteki járatát mondta le. Egyedül a délelőtti és késő délutáni idősávban biztosítottak a légijáratok, de a sztrájkhoz több olaszországi légitársaság szárazföldi és légi dolgozói is csatlakoztak, ezért indulás előtt érdemes információkat kérni a járatok működéséről. A légisztrájk miatt az olaszországi repülőjáratok egészen szombat délelőttig akadozhatnak.



A városi tömegközlekedési sztrájk mindenhol más és más ütemezést követ: Rómában reggel fél kilenctől délután ötig, majd este nyolctól ismét nem közlekednek a buszok, villamosok és metrók. Milánóban szintén csak a reggeli és kora esti járatok biztosítottak, de az a tapasztalat hogy közlekedési sztrájk esetén egész napra megbénul a tömegközlekedés, és az olaszok saját járművel igyekeznek célba jutni, ami a forgalmi dugót növeli főleg a pénteki napon.