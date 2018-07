Szovjet fejlesztésű idegméreg okozta a két brit megbetegedését

Novicsok típusú katonai idegméreg-hatóanyag okozta annak a két brit állampolgárnak a megbetegedését, akiket szombat óta válságos állapotban kezelnek a délnyugat-angliai Salisbury városának kórházában - közölte szerdán késő este a Scotland Yard. Ugyanilyen hatóanyagtól szenvedett súlyos mérgezést éppen négy hónapja Salisburyben Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal.



A két brit beteg - egy 44 éves nő és egy 45 éves férfi - Amesbury városában lévő otthonában lett rosszul szombaton. Amesbury 16 kilométerre fekszik Salisburytől. A helyi hatóságok a nőt Dawn Sturgess-ként, a férfit Charlie Rowley-ként azonosították. Mindketten helybéli lakosok. A rendőrség először arra gyanakodott, hogy megbetegedésüket szennyezett kábítószer fogyasztása okozhatta.



Neil Basu, a londoni rendőrség országos hatáskörű terrorelhárító szolgálatának parancsnoka szerda éjszakai sajtótájékoztatóján azonban közölte: a brit védelmi minisztérium Porton Downban működő biológiai és vegyi kutatóintézetének vizsgálata alapján a két brit állampolgár is a novicsok nevű katonai idegméreg-hatóanyagtól betegedett meg. Ezt a hatóanyagot még a Szovjetunióban fejlesztették ki.



Basu elmondta: a két brit állampolgár szervezetéből vett mintákat a páciensek tünetei keltette aggályok miatt küldték el a Porton Down-i kutatólaboratóriumnak. A Scotland Yard terrorelhárítási parancsnoka közölte: a terrorellenes ügyosztály száz nyomozója dolgozik az ügyön, az elsődleges feladat annak kiderítése, hogy a két brit miként kerülhetett érintkezésbe az idegméreggel.



Neil Basu hangsúlyozta: a rendőrség nem tudja, hogy a két britet megmérgező novicsok ugyanabból az "adagból" származik-e, amely Szergej Szkripalt és lányát is megbetegítette, és semmiféle olyan hírszerzési értesülés nincs, amely arra utalna, hogy a férfit és a nőt célzott támadás érte volna.



A BBC brit közszolgálati műsorszóró nemzetbiztonsági szakértője, Gordon Corera az incidenst kommentálva annak lehetőségét tartotta a legvalószínűbbnek, hogy a két brit a Szkripalék ellen márciusban használt hatóanyag valahol kidobott, hátrahagyott maradékával került érintkezésbe. A Porton Downban - Amesburytől és Salisburytől néhány kilométerre - működő katonai laboratórium azonosította a Szkripalékat megmérgező hatóanyagot is.



Moszkva folyamatosan és határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a volt kém és lánya ügyéhez, London azonban gyilkossági kísérletként kezeli a mérgezést, és az orosz kormányt tartja felelősnek. A 66 éves Szkripal, az orosz katonai hírszerzés (GRU) volt ezredese, aki a brit hírszerzésnek (MI6) is dolgozott, egy orosz-amerikai kémcsere keretében telepedhetett le Nagy-Britanniában 2010-ben, és brit állampolgárságot is kapott. Az egykori kettős ügynököt és lányát hetekig válságos állapotban kezelték Salisbury kórházában, ugyanott, ahol a most megbetegedett két brit állampolgárt kezelik.



Julija Szkripalt áprilisban, apját májusban kiengedték, de hollétükről hivatalos forrásból is csak annyit lehet tudni azóta, hogy mindketten "biztonságos helyen" tartózkodnak. A Szkripal-ügy miatt Nagy-Britannia és több más ország, köztük az Egyesült Államok számos orosz diplomatát kiutasított.



Moszkva hasonló diplomáciai lépésekkel válaszolt. Sally Davies, az angol tisztiorvosi szolgálat vezetője a Scotland Yard terrorelhárító szolgálatának parancsnokával közösen tartott szerda éjszakai londoni sajtótájékoztatón arról biztosította a lakosságot, hogy az újabb mérgezéses incidens közegészségügyi kockázata csekély. Sajid Javid brit belügyminiszter szerda éjjel közölte, hogy elnökletével csütörtökön összeül a brit kormány és a biztonsági szolgálatok rendkívüli helyzetekben összehívott tanácskozó testülete (COBRA).