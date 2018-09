Szörnyű vád: kettő és tizenkettő év közötti gyerekeket molesztált a 29 éves orvos

Több mint 50 gyermek elleni szexuális visszaélés és nemi erőszak vádjával bíróság elé állítanak egy spanyol orvost Svédországban - közölte szerdán az ügyészség Stockholmban.



A 29 éves orvos által molesztált gyermekek életkora kettő és tizenkettő éves között van.



A vádak szerint a férfi tizennyolc felnőtt ellen is nemi erőszakot követett el, továbbá gyermekpornográfia birtoklásával is vádolják.



A rendőrség négy esetben nem hozta nyilvánosságra a nemi erőszak pontos részleteit, az áldozatok különösen fiatal kora miatt.



Az orvos, aki december óta van őrizetben, akár tizennégy év börtönbüntetést is kaphat.



A bűncselekményeket a gyanúsított a vizsgálat szerint 2015 és 2017 között követte el, helyszínei pedig egészségügyi létesítmények voltak. A pedofil férfi internetes konzultációkat is tartott, amelyek során szintén szexuális visszaéléseket követett el, és ezekről sokszor felvételt készített.