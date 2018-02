Szörnyű hajóbaleset: legalább 15-en vízbe fúltak

Legalább 15 ember vízbe fúlt egy hajóbalesetben a Kongói Demokratikus Köztársaságban, emellett a szerencsétlenséget szenvedett hajókaraván mintegy száz utasát eltűntként tartják nyilván a hatóságok, míg néhány tucat túlélőnek sikerült a partra kiúsznia - közölte szerdán a kinshasai közlekedésügyi minisztérium illetékes munkatársa.



Kipoy Ngiam hajózási dokumentumokra hivatkozva elmondta: a három egymáshoz kötött hajóból álló konvojon mintegy 260-an utazhattak. Ugyanakkor hozzátette: a hivatalos megadottnál többen is lehettek a fedélzeten, mivel az üzemeltetők gyakran több utast is felzsúfolnak járataikra.



Az ENSZ által támogatott Okapi kongói rádiócsatorna egy helyi parlamenti képviselőre hivatkozva kedden hozzávetőleg 500 eltűntről számolt be.



Egyelőre nem tudni a hajótörés okát. A vízi járművek keddre virradóra süllyedtek el a nyugati fekvésű Mai-Ndombe tartomány Kwamouth településének közelében a Kongó és a Kwa folyók találkozásánál.



A Kongó és mellékfolyamai fontos közlekedési és szállítási útvonalaknak számítanak a közép-afrikai állam nehezen járható térségeiben, így gyakoriak az emberekkel teli csónakok és hajók vízi balesetei.



2014-ben több mint százan vesztették életüket egy hajószerencsétlenségben a Tanganyika-tavon.