Szörnyű dolog történt a berlini állatparkban

Az állatgondozók még újév napján is megfigyelték, amint szopik anyja emlőiből, és úgy vélték, hogy a december elején született kölyök egészséges. Élettelen testét kedden reggel vették észre a megfigyelőkamerákon keresztül.



"Tudjuk, hogy a kölyök elpusztulásának az esélye igen nagy életének első heteiben, ennek ellenére elkedvetlenített minket halála, szomorúak vagyunk" - mondta kedden Florian Sicks, a jegesmedve gondozója. A jegesmedvéknél 50 százalék annak az esélye, hogy az újszülött nem marad életben.



Andreas Knieriem, az állatpark igazgatója hozzátette, hogy végignézik és elemzik a kamerák felvételeit, és várják a kórbonctani vizsgálat eredményét, amelyet a leibnizi vadállat-kutatóközpont szakemberei fognak elvégezni.



A Tierpark Tonja nevű nyolcéves nősténye december elején két utódot hozott a világra, az egyik azonban halva született, anyja minden bizonnyal felfalta, mert a kamerák képein nem látták a gondozók a tetemét.



Tonja előzőleg 2016 novemberében hozott utódot a világra, akkor is ikreket. A két bocs jelentette 22 év után az első jegesmedve-szaporulatot a német főváros keleti felében lévő állatkertben. Az egyik kölyök akkor is meghalt, a másik, amely a közönségtől a Fritz nevet kapta, négy hónaposan váratlanul pusztult el.



Berlin leghíresebb jegesmedvéjének a mai napig Knut számít. A nyugat-berlini állatkertben 2007-ben született állatot valóságos kultusz övezte, 2011-ben betegség miatt bekövetkezett hirtelen halála megdöbbentette a világot.