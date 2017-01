Szörnyű betegséggel született a kislány - szülei segítségért könyörögnek

Szörnyű betegséggel jött a világra egy thai kislány -A most 3 esztendős gyermek encephalocelében, azaz agysérvben szenved. A rendellenség akkor következik be, amikor az idegcső nem záródik be tökéletesen a terhesség alatt. A kislánynak emiatt súlyosan torzult a feje, ujjai között pedig úszóhártya feszül. A száján át lélegzik, táplálását csövön keresztül oldják meg.A gyógyíthatatlan és örökletes betegség olyan ritka, hogy 5 ezer élve születésből csak egy gyermeket érint. Leginkább Délkelet-Ázsiában, Afrikában, Malajziában és Oroszországban fordul elő.A kislány szülei olyan nehéz anyagi helyzetben vannak, hogy alig tudnak gondoskodni beteg gyermekükről. Utolsó esélyként a nyilvánossághoz fordultak. Egy csoport adománygyűjtést szervezett a családnak, az összegyűlt pénzből tejport és kötszereket vásárolnak. De ebből finanszírozzák az orvosi ellátás költségeit is. A betegség műtéti kezelése sajnos még gyerekcipőben jár.