Szomorú adat: 4-ből 3 gyermek szenved el erőszakot valamilyen formában világszerte

Az iskolai verekedéstől kezdve a szexuális bántalmazásig és a gyilkosságig világszerte négyből három gyermeket ér erőszak valamilyen formában évente, amelynek hosszú távú egészségi és gazdasági következményei vannak - derült ki egy friss jelentésből.



Az indiai székhelyű Know Violence in Childhood nevű érdekképviseleti csoport tanulmánya szerint évente nagyjából 1,7 milliárd lány- és fiúgyermek szenved el mentális vagy fizikai bántalmazást szerte a világon, és az Afrikában élő fiatalok esetében a legsúlyosabb a helyzet.



"A gyermekkorban elszenvedett erőszak személyeket, családokat és közösségeket tesz tönkre a gazdag és a szegény országokban egyaránt" - húzta alá a szervezet társvezetője, Shiva Kumar, az erőszak hosszú távon érzékelhető negatív társadalmi, egészségi és gazdasági következményeire figyelmeztetve.



A három éven át készített jelentés szerint az otthoni környezetben zajló testi fenyítés az erőszak leggyakoribb formája, amely 14 éves korig bezárólag 1,3 milliárd gyermeket érint világszerte. Az iskolai megfélemlítés és verekedés 138 millió, illetve 123 millió gyermeket érint a 13-15 éves korosztályban, míg a 15 és 19 éves kor közötti lányok közül nagyjából 18 millióan válnak szexuális bántalmazás áldozatává.



A szexuális erőszak Afrikában a legelterjedtebb, ahol a 15 és 19 éves kor közötti lányok több mint 10 százalékát éri zaklatás valamilyen formában. A jelentés szerint bizonyos társadalmakban a tradíciók számlájára írható az erőszak egy része, például, ahol szemet hunynak a feleség vagy a gyermek nevelő célzatú megverése felett.



Kumar szerint a gyermekkorban elszenvedett erőszak hosszú távú következményei közé tartozik a depresszió, a viselkedési és mentális problémák, az étkezési zavarok és a gyenge tanulmányi eredmények.



A jelentés egy 2014-es kutatást idézve kiemeli, hogy a gyermekkori erőszak évente mintegy 7 trillió dollár veszteséget jelent a jövőbeli termelékenység-kiesés miatt.



A mutatók szerint a gyermekek elleni erőszak ritkábban fordul elő az olyan országokban, ahol magasabb a gyermek-túlélés aránya és a lányok nagyobb arányban járnak középiskolába.



A világ vezetői a gyermekek elleni mindennemű erőszak felszámolását is a 2030-ig megvalósítandó célok közé sorolták 2015-ben.