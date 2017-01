Szomjan halt a kórházban egy idős asszony

A 85 éves Edna Thompson látása nem volt tökéletes - kezdődő zöld hályoga volt - , ezért kezelőorvosa vízhajtót adatott be neki, hogy ezzel is csökkentse a nyomást a szemében. Ezután két nappal később elutazott nyaralni, a néni pedig hat napra rá elhunyt - írja a Mirror. Kiderült, hogy Thompsonnak csak két napig kellett volna szedni a a vízhajtót, azonban öt napig adták neki a nővérek, amely miatt kiszáradt és gyakorlatilag szomjan halt, mert vizet viszont nem adtak neki többet, holott kellett volna.Bár családja látogatta a nagymamát és szóltak is, hogy valami nincs rendben, de a kórházi személyzet ügyet sem vetett a beteg hozzátartozóinak panaszaira. A idős hölgy egyik lánya szerint a kórház cserben hagyta az anyját, és azzal sem foglalkoztak, hogy jelezték, félnek, hogy az asszony kiszárad. Úgy véli, azért ignorálták a panaszukat, hogy ne kelljen a kelleténél többször ágyneműt cserélni a néni alatt - idézi a lapot a borsonline.hu