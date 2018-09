Szlovákiai újságíró-gyilkosság: három ember ellen indult eljárás

Három ember ellen gyilkosság elkövetésének alapos gyanúja miatt eljárást indítottak, ötöt pedig szabadlábra helyeztek pénteken azon személyek közül, akiket csütörtökön Ján Kuciak oknyomozó újságíró és mennyasszonya meggyilkolása miatt vett őrizetbe a szlovák rendőrség - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a szlovák Legfelsőbb Ügyészség megerősítésére hivatkozva.



Szlovák médiaértesülések szerint a rendőrségi őrizetben maradt három személy egyike az a férfi is, akit csütörtökön a révkomáromi rendőrség egy volt nyomozójaként azonosított a pozsonyi sajtó. Ezt alátámasztani látszanak az őrizetben tartott személyek neveinek - az ügyészség által nyilvánosságra hozott - kezdőbetűi is. Az ügy részleteiről a folyamatban lévő vizsgálatra hivatkozva nem adott további információkat az ügyészség, ugyanakkor azt ígérték, hogy erre valószínűleg már a jövő héten sor kerülhet.



Az őrizetben maradt személyek vizsgálati fogságba vételére szombat reggelig tehet javaslatot az ügyet felügyelő ügyész, s az erre vonatkozó döntést a javaslattételtől számított 72 órán belül kell meghoznia a bírónak. A szlovák rendőrség csütörtökön hajnalban a dél-szlovákiai Gútán (Kolárovo) végrehajtott akciójuk keretében vette őrizetbe az említett személyeket, több súlyos bűncselekmény elkövetésének gyanújával.



A rendőrségi akció eredményét, vagyis azt, hogy több hónap után sikerült előrelépni a szlovák közvéleményt rendkívüli mértékben megrázó februári kettős gyilkosság felderítésében, csütörtökön a szlovák politikai élet több szereplője, köztük Peter Pellegrini kormányfő, valamint a meggyilkolt újságíró családjának ügyvédje is üdvözölte. A kettős gyilkosság áldozatait - egy fiatal szlovák tényfeltáró újságírót, Ján Kuciakot és barátnőjét - február végén találta meggyilkolva a galántai járásban lévő Nagymácsédon lévő családi házukban a rendőrség.



Az újságíró halála - akit a rendőrség szerint feltételezhetően munkájával összefüggésben öltek meg - közfelháborodást váltott ki az országban, s heteken belül korábban sosem látott tüntetéssorozathoz, illetve mély belpolitikai válsághoz vezetett. A történések végül a kormány több tagjának távozásához, illetve a kabinet széles körű átalakításához vezettek. Az újságíró-gyilkosság után történteket, az azok hatására távozni kényszerült korábbi szlovák kormányfő, Robert Fico többször is olyan, az állam teljes destabilizációjára tett kísérlet részének nevezte, amelynek "forgatókönyve nem Szlovákiában íródott".



A kettős gyilkosságot követően kezdődött tüntetéssorozat fő szervezőjének tartott Tisztességes Szlovákiáért mozgalom még a múlt héten újabb tüntetéseket jelentett be több szlovákiai városban péntek estére. A szervezet csütörtökön közleményben tudatta, hogy bár hisznek abban, hogy a rendőrség akciója elvezet a gyilkosság elkövetőinek felderítéséhez, de a péntekre jelzett megmozdulásokat mégis megtartják, mivel - véleményük szerint - Peter Pellegrini kormánya "nem tett semmit azért, hogy megújítsa az államhatalomba vetett hitet".