Szlovákia átvesz hatvan bevándorlót Olaszországtól és Görögországtól

Szlovákia továbbra is elutasítja a migránsok újraelosztását célzó uniós kvótákat, de befogad hatvan migránst különleges olaszországi és görögországi központokból - közölte Robert Fico szlovák kormányfő hétfőn a TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint.



A politikus ezzel a kijelentésével azokra a hétfőn a szlovák médiában megjelent közlésekre reagált, amelyek szerint Szlovákia 60 "új" migráns befogadására tett ígéretet. Erről elsőként a szlovák közszolgálati televízió (RTVS) számolt be egy hétfő délutáni hírműsorában az Európai Bizottság állításaira hivatkozva.



Ezeket az információkat a szlovák belügyminisztérium az MTI-hez eljutatott közleményében pontosította. Azt írták: Szlovákia 2015-ben tett önkéntes vállalást arra, hogy száz személyt befogad Görögországból és Olaszországból. Ennek keretében eddig öt - egyenként tíz személyre szóló - úgynevezett befogadási ajánlatot (pledge) küldtek Görögországnak, egyet pedig Olaszországnak. Ebből származik a sajtóban megjelent 60-as szám, de nincs szó új relokációról, csupán a korábbi vállalás teljesítéséről - hangsúlyozta közleményében a szlovák belügyi tárca.



A szlovák médiában hétfőn megjelent - az új befogadásokat hírül adó - információkat Robert Fico is cáfolta. "Szlovákia 2015-ben tett vállalását teljesíti (...) ez semmit sem változtat a migránskvótákkal kapcsolatos álláspontunkon, azokat továbbra is határozottan elutasítjuk" - hangsúlyozta a szlovák miniszterelnök.