Szkripal-ügy: két orosz gyanúsítottat nevezett meg a brit vádhatóság

A brit vádhatóság szerdai bejelentése szerint két orosz állampolgár, Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov gyanúsítható Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya, Julija Szkripal tavaszi angliai megmérgezésével.



A Korona nevében eljáró legmagasabb szintű angol-walesi ügyészi hivatal (Crown Prosecution Service, CPS) terrorizmusellenes ügyosztályának közleménye szerint a Scotland Yard terrorelhárító műveleti részlege alapos vizsgálat után a minap eljuttatta a vádhatósághoz az összegyűjtött bizonyítékokat, és az ügyészség megállapította, hogy e bizonyítékok elégségesek a vádemeléshez Petrov és Bosirov ellen, elmarasztaló bírósági ítélet megszületésének reális esélyével.



A CPS közölte azt is, hogy nem kéri Oroszországtól a két gyanúsított kiadatását, mivel az orosz alkotmány tiltja orosz állampolgárok külföldi kiadatását. A vádhatóság ehelyett európai elfogató parancsot adott ki, amelynek hatálya alapján a két orosz gyanúsítottat őrizetbe vehetik, ha olyan európai országokba utaznak, amelyekben ez a nemzetközi körözési kérvény érvényesíthető.



Az ügyészi hivatal közleménye szerint a két orosz állampolgár Szergej Szkripal meggyilkolására szőtt összeesküvéssel, Szergej Szkripal, Julija Szkripal és egy brit rendőrtiszt, Nick Bailey sérelmére elkövetett gyilkossági kísérlettel, valamint a vegyifegyver-tilalmi törvény megsértésével vádolható.



Bailey a vizsgálat korai szakaszában szintén súlyos mérgezést szenvedett, és a Scotland Yard szerdai közleménye szerint azóta sem nyerte vissza munkaképességét, bár felgyógyulása jól halad.



A 66 éves Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés (GRU) volt ezredesét, aki a brit hírszerzésnek (MI6) is dolgozott, és 33 éves lányát hetekig válságos állapotban kezelték a délnyugat-angliai Salisbury kórházában, miután március 4-én Novicsok típusú, még a Szovjetunió által katonai célokra kifejlesztett idegméreg-hatóanyagtól súlyos mérgezést szenvedtek.



Julija Szkripalt áprilisban, apját májusban kiengedték, jelenlegi hollétük nem ismeretes.



Szergej Szkripal, akit hazájában 13 évi fegyházra ítéltek, egy orosz-amerikai kémcsere keretében telepedhetett le Nagy-Britanniában 2010-ben, és brit állampolgárságot is kapott. A mérgezéses incidensig Salisburyben élt.



Moszkva folyamatosan és határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a Szkripal-ügyhöz, London azonban gyilkossági kísérletként kezeli a fegyverben is használható minőségű hatóanyaggal elkövetett mérgezést, amelyért az orosz kormányt tartja felelősnek.



A Szkripal-ügy miatt Nagy-Britannia és több más ország, köztük az Egyesült Államok számos orosz diplomatát kiutasított. Moszkva hasonló diplomáciai lépésekkel, valamint külföldi érdekeltségű oroszországi intézmények bezárásával válaszolt.



A Novicsok hatóanyagtól júliusban két brit állampolgár, a 45 éves Charlie Rowley és 44 éves élettársa, a háromgyermekes Dawn Sturgess is súlyos mérgezést szenvedett, miután Salisburyben megtalálták a méreganyagot tartalmazó, a Szkripalék elleni támadás elkövetői által nyilvánvalóan elhajított parfümös fiolát.



Rowley-t hosszas kezelés után kiengedték a kórházból - bár nemrég, ezúttal agyhártyagyulladásos tünetekkel visszaszállították Salisbury kórházába -, Dawn Sturgess azonban július 8-án ugyanebben a kórházban meghalt.



A brit védelmi minisztérium Porton Downban működő vegyi és biológiai kutatóintézete már a nyáron megállapította, hogy mindkét mérgezéses incidenst a Novicsok hatóanyag okozta, és ezt a héten a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) is megerősítette saját független vizsgálata alapján.



A Scotland Yard terrorellenes műveleti osztálya a vádhatóság szerdai közleményével egy időben közzétette a két orosz gyanúsított fényképét. A londoni rendőrség országos hatáskörű terrorelhárító szolgálata ugyanakkor közölte, hogy az ügyészi hivatal által közzétett két név valószínűleg álnév, és a 40-es éveiben járó két orosz állampolgár jó eséllyel hamis nevekre kiállított orosz útlevelekkel közlekedik.



A Scotland Yard közölte: az eddigi vizsgálatok alapján a két orosz gyanúsított március 2-án délután, a mérgezéses támadás előtt két nappal érkezett az Aeroflot orosz légitársaság menetrendszerű járatával Moszkvából a londoni Gatwick repülőtérre, egy kelet-londoni hotelben szálltak meg, és a következő két napon vonattal kétszer is Salisburybe utaztak, először valószínűleg felderítési céllal.



Március 4-én, aznap, amikor Szkripalék megbetegedtek, a két orosz a térfigyelő kamerák felvételeinek tanúsága szerint Szergej Szkripal házának környékén mozgott, és a Scotland Yard szerint ekkor juttatták a volt kettős ügynök házának bejárati ajtajára a Novicsok méreganyagot.



A két férfi még ugyanaznap visszatért Londonba, és a Heathrow repülőtérről az Aeroflot késő esti járatával hazautazott Moszkvába.



A Scotland Yard szerdai közleménye szerint nincs bizonyíték arra, hogy azóta jártak volna az Egyesült Királyságban, de a rendőrség kérte, hogy akinek bármiféle információja van róluk, jelentkezzen a hatóságoknál.



Theresa May: az orosz katonai hírszerzés ügynökei a gyanúsítottak



A brit miniszterelnök szerint Londonnak bizonyítékai vannak arra, hogy a Szkripal-ügyben szerdán megnevezett két orosz gyanúsított az orosz katonai hírszerzés (GRU) ügynöke.



Zaharova: Moszkvának nem mond semmit a gyanúsítottak neve



Moszkvának nem mond semmit a Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya, Julija Szkripal tavaszi angliai megmérgezésével gyanúsított Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov neve - közölte szerdán újságírókkal Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.



"A sajtóban brit tisztségviselők nyilatkozatai jelentek meg a salisburyi és amesburyi ügyek gyanúsítottaival kapcsolatban. Oroszországhoz kötik őket. Ezek a nevek és fényképek azonban nekünk semmit sem mondanak" - mondta Zaharova.



"Ismételten felszólítjuk a brit felet, hogy a nyilvános vádaskodásról és az információval való manipulálásról térjen át a gyakorlati együttműködésre az igazságügyi szervekkel" - tette hozzá az orosz külügyi szóvivő.