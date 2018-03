Szkripal-ügy - Oroszország kiutasított 23 brit diplomatát

Moszkva nem kívánatos személynek nyilvánított 23 brit diplomatát, visszavonta a szentpétervári brit főkonzulátus megnyitására és üzemeltetésére vonatkozó engedélyt, és Oroszország területén leállíttatta a kulturális és oktatási ügyekkel foglakozó British Council tevékenységét az úgynevezett Szkripal-ügy miatt kirobbant diplomáciai viszályban.



Ezt szombaton az orosz külügyminisztérium közölte, miután a tárcához bekérették Laurie Bristow brit nagykövetet és ott közölték vele a döntést. A brit diplomaták egy hetet kaptak az ország elhagyására. Az orosz lépés válasz arra, hogy Theresa May brit kormányfő szerdán bejelentette 23 orosz diplomata kiutasítását, a magas szintű kétoldalú diplomáciai érintkezés felfüggesztését, valamint azt, hogy az oroszországi labdarúgó-világbajnokságot a brit királyi család és a kormány tagjai bojkottálják, miután Nagy-Britanniában megmérgezték Szergej Szkripal volt kettős ügynököt és lányát, Juliját.



Az incidens mögött a brit miniszterelnök szerint "nagy valószínűséggel" Oroszország áll, amit Moszkva következetesen visszautasít. A távol-keleti látogatásra készülő Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a japán és a vietnami sajtónak szombaton adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a Moszkvával szemben hangoztatott brit vádakat még mindig nem támasztották alá a Scotland Yard nyomozásának hivatalos eredményével. Az orosz diplomácia vezetője a Rosszija 24 televíziónak a csoportos interjúról szóló beszámolója szerint úgy vélekedett, hogy Nagy-Britanniának a botrány kirobbantására két oka lehetett. Az egyik szerinte az, hogy az ország vezetése az EU-val folytatott Brexit-tárgyalásokon nem tudta elérni, amit a lakosságnak ígért és erről el akarja terelni a figyelmet. A másik az, hogy a britek mindig vezető szerepet akartak játszani, amire most Lavrov gunyoros megjegyzése szerint, az oroszellenesség az egyetlen terület, amelyen lehetőség nyílik a számukra.



Alekszandr Sulgin, aki Oroszország állandó képviselője a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél (OPCW), az Interfax hírügynökség által szombaton közölt interjújában kijelentette, hogy a Szkripal ellen alkalmazott szert "nagy valószínűséggel" amerikai vagy brit laboratóriumokban állíthatták elő. Elmondása szerint a Szovjetunióban, csakúgy, mint más országokban, a 70-es években erősen mérgező vegyi anyagok, egyebek között VX idegbénító hatóanyagok kifejlesztésével kísérleteztek. Sulgin szerint a 90-es években a nyugati titkosszolgálatok vegyész szakembereket és dokumentumokat szállítottak el Oroszországból, s ezek segítségével folytatták a kísérleteket. Az orosz tisztségviselő rámutatott, hogy a Szkripal és a lánya ellen állítólag alkalmazott hatóanyagot éppen a brit védelmi minisztérium Porton Down-i laboratóriumában azonosították be, amely szavai szerint a brit katonai vegyi program központja.