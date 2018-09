Szkripal-ügy - Focus: Szkripal négy NATO-tagország hírszerzésének is dolgozott

Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök a Focus német hírmagazin pénteken közölt értesülései szerint 2017-ig négy NATO-tagország hírszerzésének is dolgozott.



A lap a NATO kémelhárításánál (ACCI) dolgozó forrásra hivatkozva úgy tudja, Szkripal a munkája során az orosz katonai hírszerzés (GU) aktív ügynökeit leplezte le.



Az észak-atlanti szövetségnek az ügyben megszólaló egyik szóvivője azt mondta, ismertek előttük a sajtójelentések, miszerint Szkripal több hírszerzéssel is együttműködött. Az illetékes azonban a vonatkozó előírások értelmében nem foglalt állást az ügyben.



A Focus szerint Szkripal 2016 nyarán az észt hírszerzésnek állítólag olyan pontos információkat nyújtott, hogy sikerült leleplezni Moszkva szolgálatában álló három kémet is. Köztük volt az észt hadsereg egyik orosz származású tisztje és apja is.



A hírmagazin úgy tudja, a CNI spanyol titkosszolgálatot is kényes információkkal látta el a Costa Del Sol térségében működő orosz maffia és moszkvai politikusok, illetve tisztségviselők kapcsolatairól. Ez egybecseng a The New York Times című amerikai napilap korábban közölt értesüléseivel.



Az újság szerint a NATO elemzői nem zárták ki, hogy mérgezéses merénylet hátterében Szkripalnak a nyugati hírszerzésekkel folytatott együttműködése állhat, ami orosz kémek leleplezésére irányult.



A 66 éves Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott. Hazájában 13 év fegyházra ítélték, de egy orosz-amerikai kémcsere keretében 2010-ben letelepedhetett Nagy-Britanniában, ahol brit állampolgárságot is kapott.



Egy cseh hírmagazin májusban közölte, hogy a letelepedést követően továbbra is kapcsolatban állt a nyugati hírszerző szolgálatokkal, sőt az MI6 közvetítésével 2012-ben Prágába utazott. A Respekt című lap akkor ezt írta: "Annak ellenére, hogy csak rövid ideig tartózkodott (Csehországban), útja nyereség volt a helyi titkosszolgálatoknak".



Szergej Szkripalt március 4-én mérgezték meg az angliai Salisburyben, a merényletkísérlet miatt a lánya is kórházba került. Azóta mindketten elhagyhatták a kórházat, de ismeretlen helyen tartózkodnak.



A brit hatóságok szeptember 5-én Alekszander Petrovot és Ruszlan Bosirovot vádolta meg a bűncselekménnyel, azt állítva, hogy mindketten az orosz katonai hírszerzés fedett ügynökei, és a mérgezéshez novicsok típusú, szovjet fejlesztésű katonai idegmérget használtak. Moszkva elutasítja a vádakat.