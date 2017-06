Szíria: megkezdődött a hadművelet Rakka visszafoglalására

Először a szíriai harcokat figyelemmel kísérő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű emigráns szervezet közölte kedd délelőtt, hogy az SDF támadást indított hajnalban az IÁ szíriai fellegvárának számító város keleti részén található al-Maslab körzet, illetve a 17. hadosztály bázisa ellen a város északi peremén. A rohamot éjszakai légicsapások előzték meg, amelyekben egyes források szerint tizenketten, más források szerint huszonegyen vesztették életüket. Az áldozatok között nők és gyerekek is vannak.



"Elérték a várost, de nem hatoltak be egy épületbe sem" - mondta el Rami Abdel Rahman, a terepen kiterjedt aktivistahálózattal rendelkező OSDH igazgatója.



A demokratikus erők szóvivője, Talal Szilo a Reuters hírügynökségnek telefonon úgy nyilatkozott, hogy már hétfőn elkezdődött a hadművelet, és az SDF katonái a város északi, keleti és nyugati részén indítottak támadást. Az SDF a nap folyamán sajtótájékoztatót tart erről.



A felkelők heves harcokra számítanak, mert Szilo szerint "az Iszlám Állam dzsihadistái akár életük árán is megvédik úgynevezett fővárosukat". A SANA szíriai állami hírügynökség úgy tudja, hogy számos család csónakokon menekül az Eufráteszen át a közelgő ütközet elől.



A terrorszervezet 2014-ben foglalta el Rakkát a szíriai ellenzéktől, amely azóta a Nyugat ellen irányuló támadások műveleti központja volt. Az SDF november óta azon dolgozott, hogy ostromgyűrűbe zárja a várost.



A rakkai ostrom célja, hogy tovább növelje a nyomást az Iszlám Államon, amely az iraki Moszulból is csaknem teljesen kiszorult, illetve Szíria-szerte visszavonulásra kényszerült.



"A koalíciónak jelentős szerepe van a műveletek sikerében" - hangsúlyozta Szilo.



Stephen Townsend, a koalíciós erők főparancsnoka keddi közleményében azt írta: "hosszú és kemény" küzdelem várható Rakkáért, amelynek célja, hogy végső csapást mérjen az Iszlám Államnak mint területtel rendelkező kalifátusnak az eszméjére.



Az Egyesült Államok vezette koalíció úgy tudja, hogy 3-4 ezer dzsihadista sáncolhatta el magát a török határtól mintegy 90 kilométerre található Rakkában. Washington kedden közölte, hogy megkezdte a fegyverek kiosztását a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd milícia rakkai műveletekben részt vevő harcosainak, ami Törökország nemtetszésébe ütközött. Ankara nem nézi jó szemmel a kurd erők terjeszkedését határa közelében, és a terrorszervezetként nyilvántartott Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) bábjának tartja az YPG-t.