Szíria: megállapodás született négy város kiürítéséről

A megállapodás az északnyugati Idlíb tartományban található, síiták lakta Fúa és Kefraja, valamint a Damaszkusz tartományban, a libanoni határ közelében található, szunnita Zabadáni és Madája településekre vonatkozik.



A szíriai kormány az orosz és az iráni katonai segítséggel a háta mögött már számos olyan megállapodást kötött a szunnita felkelőkkel, miszerint biztonságban elvonulhatnak a török határ menti területekre, amelyek már amúgy is saját erőik kezén vannak - jegyezte meg a Reuters brit hírügynökség.



A felkelők szerint Damaszkusz részéről ez a fajta erőszakos lakosságcsere szándékos, mert távol akarja tudni őket a nagyobb nyugat-szíriai városoktól, ahol Bassár el-Aszad elnök hátországa kiépült a háború elmúlt hat évében.



"Ez egy felekezeti alapú lakosságcsere, az eddigi legnagyobb, és a szunnita Madája lakosainak nagyon nem tetszik, noha a felkelők Idlíb tartomány északnyugati részén már aláírták" - jelentette ki Rámi Abder-Rahmán, az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű, londoni székhelyű aktivistahálózat vezetője. Becslése szerint a városok kiürítését két hónap alatt tervezik elvégezni. A megállapodás része egy már elkezdődött tűzszünet is, amely a Damaszkusztól délre lévő területekre vonatkozik, ezenkívül segélyek eljuttatása a rászorulóknak, valamint 1500 olyan ember szabadon engedése, akit a kormányerők bebörtönöztek Bassár el-Aszad elleni lázadásuk miatt - mondta az OSDH vezetője, aki szerint a megállapodást Irán és a felkelőket támogató Katar kezdeményezte.



A meg nem nevezett kormányzati forrás pedig arról számolt be, hogy a kedd esti megállapodás végrehajtását április 4-én kezdik el: 16 ezer ember hagyja el Fúát és Kefraját a zabadáni és a madájai felkelők elvonulásáért cserébe.



A szíriai fegyveres ellenzék részéről egyelőre senki nem nyilatkozott a megállapodással kapcsolatban.