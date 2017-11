Szinte egyhangúlag szavazták meg: 700 milliárdot költ az USA védelmi célokra

Erkölcsileg elítélendő katonáinkat olyan hadsereggel bevetésre küldeni, amelynek nincs meg a lehető legnagyobb támogatottsága, a lehető legjobb felszereltsége és kiképzése

Republikánus és demokrata párti törvényhozók is támogatták a törvénytervezetet, amelyet végül 356:70 arányban fogadtak el. A jogszabály mellett érvelők szerint szükség van az amerikai haderő "újjáépítésére", valamint az észak-koreai fenyegetés féken tartására, illetve visszaszorítására.A törvényhozók szerint ebből a költségvetésből több katonát, több vadászrepülőt, több hadihajót és több fegyverzetet lehet finanszírozni, gátat vetve ezzel a harckészültség romlásának.További 12.3 milliárd dollár jut a Pentagonon belül működő Rakétavédelmi Ügynökségnek (MDA), és az amerikai rakétavédelmi rendszer korszerűsítésére., arra az esetre, ha az Egyesült Államok arra kényszerülne, hogy észak-koreai rakéták ellen védekezzen.A törvény arra ösztökéli a védelmi minisztériumot, hogy a THAAD mobil légvédelmi rendszerhez több rakétát és hajóról indítható elfogó-rendszert biztosítson. Az elfogadott jogszabály az amerikai hadsereg tagjainak 2,4 százalékos fizetésemelést is előír, amely nagyobb a Donald Trump elnök által kért emelés mértékénél.- fogalmazott a képviselőházi vitában Mac Thornberry texasi republikánus politikus. Úgy vélte, a nagyarányú adócsökkentésekkel járó tervezett új adótörvény nem nehezíti majd a költségvetés forrásainak megteremtését, mert az adócsökkentés gazdasági növekedést fog generálni.A parlamenti vitában még a védelmi költségvetést megszavazó politikusok is arra figyelmeztettek, hogy az új adótörvény miatt nem lesz elegendő forrás a védelmi kiadásokhoz.