Színdarab készült a hűtőkocsiban megfulladt migránsok tragédiájáról

Az A4-es autópályán Pándorfalu (Parndorf) közelében 2015. augusztus 27-én találták meg azt a hűtőkocsit, amelyben embercsempészek megbízásából 71 menekültet szállítottak összezsúfolva a magyar-szerb határról Magyarországon át Ausztriába. Az iraki, afganisztáni, szíriai és iráni menekültek már a magyarországi útszakaszon meghaltak, az áldozatoknál oxigénhiányos állapot lépett fel, és megfulladtak. A történtek után Ausztria bevezette a határellenőrzést és lépésről-lépésre szigorította menekültügyi intézkedéseit.



A színdarabot, amely 21 burgenlandi szerző által készített szövegrészletekből és dokumentumfilmes interjúkból áll, öt színész játssza. Az alkotást Peter Wagner osztrák író vitte színpadra, a zenei aláfestést Ferry Janoska zeneszerző készítette.



A 71 avagy a prímszám átka (71 oder der Fluch der Primzahl) című színdarabot szerdán mutatták be. Január 7-ig a pándorfalui iskolában, január 11. és 13. között az osztrák közszolgálati média kismartoni (Eisenstadt) stúdiójában látható. Január 19. és 22. között további négy alkalommal a felsőőri (Oberwart) kortárs művészeti házban tűzik műsorra. Január 27-én a Szabadbáránd (Großwarasdorf) kultúrközpontban mutatják be.



A darabot hamarosan könyv formájában is megjelenteti a Edition Marlit kiadó.